Godoy Cruz se juega una final en Lanús: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba atraviesa una crisis futbolística. Tras el empate sin goles en el clásico mendocino ante Independiente Rivadavia, el equipo de Walter Ribonetto acumula cinco partidos sin ganar y este viernes visita a Lanús , uno de los animadores del Clausura, en un partido clave para la permanencia.

La igualdad en el clásico mendocino dejó una sensación amarga: la Lepra mereció más y el Tomba volvió a mostrar un nivel preocupante. Desde su regreso al renovado Estadio Feliciano Gambarte , los mendocinos todavía no pudieron ganar de local y, en la tabla anual, hace rato que no consiguen una victoria que los aleje del fondo.

El único triunfo reciente fue el 3-1 ante Platense como visitante, un oasis en un semestre adverso que lo dejó muy complicado en la pelea por no descender.

#GodoyCruz en crisis: un triunfo en 6 meses y el descenso acecha en la tabla anual. La gente explotó y pidió por resultados ¿Cuántos puntos necesita para salvarse? En @sitioandinomza te lo contamos. pic.twitter.com/caCMRii7WB — Sebastián Colucci (@MSColucci) October 16, 2025

Un fixture cargado de finales para el Tomba

Godoy Cruz tiene por delante cuatro fechas que serán decisivas:

vs. Lanús (V)

vs. San Martín SJ (L)

vs. Atlético Tucumán (V)

vs. Riestra (L)

Los hinchas, cansados de la floja imagen del equipo, ya le reclamaron explicaciones a la dirigencia esta semana. El mensaje es claro: el Tomba necesita sumar al menos 9 puntos para escapar del descenso directo.

El rival: Lanús, con la cabeza en dos frentes

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino atraviesa un gran momento: lleva siete partidos sin perder y pelea la cima de la Zona B tras vencer a San Lorenzo (2-1) y a Independiente (2-0). Sin embargo, no podrá descuidar su semifinal de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, a jugarse el jueves.

La síntesis del Tomba

