Godoy Cruz se juega una final en Lanús: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba atraviesa una crisis futbolística. Tras el empate sin goles en el clásico mendocino ante Independiente Rivadavia, el equipo de Walter Ribonetto acumula cinco partidos sin ganar y este viernes visita a Lanús, uno de los animadores del Clausura, en un partido clave para la permanencia.
Este cotejo será transmitido por ESPN, ESPN Premium.
Godoy Cruz tiene por delante cuatro fechas que serán decisivas:
vs. Lanús (V)
vs. San Martín SJ (L)
vs. Atlético Tucumán (V)
vs. Riestra (L)
Los hinchas, cansados de la floja imagen del equipo, ya le reclamaron explicaciones a la dirigencia esta semana. El mensaje es claro: el Tomba necesita sumar al menos 9 puntos para escapar del descenso directo.
El rival: Lanús, con la cabeza en dos frentes
El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino atraviesa un gran momento: lleva siete partidos sin perder y pelea la cima de la Zona B tras vencer a San Lorenzo (2-1) y a Independiente (2-0). Sin embargo, no podrá descuidar su semifinal de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, a jugarse el jueves.