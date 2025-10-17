17 de octubre de 2025
Sitio Andino
La Selección Argentina subió en el Ranking FIFA y sueña con volver al primer puesto antes de fin de año

La Selección de fútbol de Argentina, encabezada por Lionel Scaloni, escaló al segundo lugar del Ranking FIFA tras superar a Francia. Repasá lo sucedido.

La Selección de fútbol de Argentina volvió al segundo puesto y busca el Nº1 del Ranking FIFA.

Por Sitio Andino Deportes

La FIFA publicó la última actualización de la Clasificación Mundial Masculina de selecciones, y la Selección de fútbol de Argentina logró subir un puesto tras los triunfos ante Venezuela y Puerto Rico en la doble fecha internacional. Con estos resultados, la Albiceleste superó a Francia y quedó como escolta de España, que lidera el ranking global.

Argentina volvió a ser escolta en el Ranking FIFA

El equipo de Lionel Scaloni dejó atrás a Francia, que empató en su visita a Islandia y perdió terreno en la tabla. Con este avance, la Selección Argentina recupera protagonismo en la lucha por el primer lugar, que había perdido en septiembre tras más de dos años y medio como líder.

En paralelo, la actualización del ranking mostró a Alemania regresando al top 10, confirmando el buen momento de los dirigidos por Julian Nagelsmann. España, por su parte, consolidó el liderazgo tras imponerse en sus compromisos europeos.

Qué necesita la Selección Argentina para volver a ser Nº1

La próxima actualización del Ranking FIFA será publicada el 20 de noviembre y podría traer buenas noticias para la Albiceleste. Para volver al primer lugar, Argentina necesita:

  • Ganar sus dos amistosos de noviembre, uno confirmado ante Angola y otro aún a designar tras la caída del viaje a India.

  • Que España no sume victorias en su doble fecha, donde enfrentará a Georgia como visitante y a Turquía en condición de local, duelos que también pueden definir su clasificación al Mundial 2026.

Con estos resultados, la Scaloneta podría cerrar el año en lo más alto del fútbol mundial, reafirmando su condición de potencia y vigente campeona del mundo.

