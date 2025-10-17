La Selección Argentina subió en el Ranking FIFA y sueña con volver al primer puesto antes de fin de año

La FIFA publicó la última actualización de la Clasificación Mundial Masculina de selecciones, y la Selección de fútbol de Argentina logró subir un puesto tras los triunfos ante Venezuela y Puerto Rico en la doble fecha internacional. Con estos resultados, la Albiceleste superó a Francia y quedó como escolta de España, que lidera el ranking global.
Argentina volvió a ser escolta en el Ranking FIFA
El equipo de Lionel Scaloni dejó atrás a Francia, que empató en su visita a Islandia y perdió terreno en la tabla. Con este avance, la Selección Argentina recupera protagonismo en la lucha por el primer lugar, que había perdido en septiembre tras más de dos años y medio como líder.
En paralelo, la actualización del ranking mostró a Alemania regresando al top 10, confirmando el buen momento de los dirigidos por Julian Nagelsmann. España, por su parte, consolidó el liderazgo tras imponerse en sus compromisos europeos.