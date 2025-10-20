20 de octubre de 2025
Milagro en el Turismo Pista: el vuelco de Ignacio Espíndola que paralizó La Pampa y cómo salió ileso

El piloto de Turismo Pista, Ignacio Espíndola, sufrió un vuelco impactante con su Fiat Uno en Toay. El desenlace sorprendió a todos: salió ileso.

El Fiat Uno de Espíndola dio varios tumbos en La Pampa y el piloto salió caminando, en una nueva fecha del Turismo Pista.

Por Sitio Andino Deportes

Un impactante accidente conmocionó al Turismo Pista este fin de semana en La Pampa: el piloto Ignacio Espíndola protagonizó un vuelco espectacular con su Fiat Uno, que quedó destrozado tras varios tumbos. Contra todo pronóstico, el corredor salió ileso, desatando alivio y asombro en el autódromo.

El vuelco de Ignacio Espíndola que paralizó el Turismo Pista

El accidente ocurrió en la primera serie de la Clase Uno, cuando Espíndola, que había conseguido la pole position, perdió el control de su auto al pisar uno de los “pianos” en una curva exigente. El Fiat Uno se elevó, giró varias veces en el aire y terminó chocando contra las barreras de contención.

Las imágenes del momento se viralizaron de inmediato, mostrando la violencia del impacto. Los equipos de emergencia reaccionaron en segundos y confirmaron lo inesperado: el piloto había podido salir por sus propios medios, sin aparentes lesiones de gravedad, pese a la magnitud del accidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TurismoPista/status/1979627692594274319&partner=&hide_thread=false

Alta médica y alivio tras el accidente en La Pampa

Por precaución, Espíndola fue trasladado al Hospital de Santa Rosa, donde se le realizaron estudios médicos. El parte oficial de la categoría trajo tranquilidad: el piloto fue dado de alta sin heridas graves, lo que confirmó que la estructura de seguridad del vehículo funcionó de manera perfecta.

Las imágenes del Fiat Uno destrozado contrastaron con la noticia del buen estado de salud del corredor, lo que fue celebrado como un auténtico milagro en el automovilismo argentino. El episodio, más allá del susto, se transformó en un recordatorio de la importancia de las medidas de seguridad en el deporte motor.

