Godoy Cruz en rojo y al borde del descenso: qué resultados necesita el Tomba para salvarse

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba vive horas dramáticas en el Torneo Clausura 2025 . La derrota 2-0 ante Lanús lo dejó hundido en la tabla anual y cada vez más cerca del descenso . Sin embargo, todavía depende de sí mismo , aunque con un margen mínimo de error en las tres fechas que restan.

El 2025 ha sido un año para el olvido del Expreso: en los últimos meses apenas consiguió dos triunfos en la Liga Profesional , con una alarmante falta de gol y un rendimiento colectivo que nunca despegó. Atrás quedó la buena imagen en la Copa Sudamericana , donde había llegado hasta octavos de final; en el torneo local, la realidad es opuesta y el equipo se derrumba partido a partido.

La jornada de este fin de semana dejó señales claras en la pelea por la permanencia:

Con estos resultados, el Expreso sigue con 27 puntos , al igual que Talleres , mientras que San Martín SJ llegó a 26 y Aldosivi se quedó en 24 . La diferencia es que los sanjuaninos ganaron un partido clave y se metieron de lleno en la pelea, complicando aún más el panorama.

San Martín de San Juan dio el golpe y venció 1-0 a Independiente .

Talleres también cayó en Córdoba, 2-0 frente a River .

Qué necesita Godoy Cruz para salvarse del descenso

Con apenas tres partidos por delante (9 puntos posibles), las cuentas son claras:

Con 36 puntos (9/9) , el Tomba se salva sin depender de nadie.

Con 34 puntos (7/9) , tiene altísimas chances de quedarse, sobre todo si uno de los triunfos es frente a San Martín SJ .

Con 33 puntos (6/9) , podría zafar, pero dependería de que Aldosivi no gane todo y de los resultados del clásico cuyano.

Con 32 puntos, el riesgo de descenso es altísimo.

El fixture del Tomba marca el rumbo: San Martín de San Juan (L), Atlético Tucumán (V) y Deportivo Riestra (L). La gran final será el clásico cuyano frente a los sanjuaninos en Mendoza: si gana, da un paso clave; si no lo hace, quedará al borde del abismo.

Los escenarios posibles para el Tomba

El futuro inmediato se define así:

Si gana a San Martín : llega a 30 puntos y deja muy comprometido a un rival directo. Con otro triunfo (vs Riestra ), alcanzaría los 33 y podría salvarse si Aldosivi no hace 9/9 . Con un empate extra (vs Atlético Tucumán ), llegaría a 34 y prácticamente aseguraría su permanencia.

Si empata con San Martín : se obliga a ganar los dos partidos restantes y esperar resultados ajenos.

Si pierde con San Martín: quedará en una situación crítica, obligado a hacer 6 puntos con Riestra y Tucumán y, aun así, dependería de otros resultados.

Un final con alta tensión

La bronca de los hinchas crece partido a partido y la presión sobre Walter Ribonetto y los dirigentes es cada vez más fuerte. El regreso al Feliciano Gambarte no fue el esperado: el Tomba no pudo ganar en su estadio y ahora tendrá que hacerlo en el momento más difícil.

La permanencia se juega en apenas tres partidos y el margen de error es mínimo. El clásico cuyano ante San Martín SJ será, sin dudas, el partido más importante del año: si gana, Godoy Cruz puede soñar; si pierde, la pesadilla del descenso estará más cerca que nunca.