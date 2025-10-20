Godoy Cruz en rojo y al borde del descenso: qué resultados necesita el Tomba para salvarse

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba vive horas dramáticas en el Torneo Clausura 2025. La derrota 2-0 ante Lanús lo dejó hundido en la tabla anual y cada vez más cerca del descenso. Sin embargo, todavía depende de sí mismo, aunque con un margen mínimo de error en las tres fechas que restan.
El 2025 ha sido un año para el olvido del Expreso: en los últimos meses apenas consiguió dos triunfos en la Liga Profesional, con una alarmante falta de gol y un rendimiento colectivo que nunca despegó. Atrás quedó la buena imagen en la Copa Sudamericana, donde había llegado hasta octavos de final; en el torneo local, la realidad es opuesta y el equipo se derrumba partido a partido.
Talleres también cayó en Córdoba, 2-0 frente a River.
San Martín de San Juan dio el golpe y venció 1-0 a Independiente.
Aldosivi perdió 1-0 en Avellaneda contra Racing.
Con estos resultados, el Expreso sigue con 27 puntos, al igual que Talleres, mientras que San Martín SJ llegó a 26 y Aldosivi se quedó en 24. La diferencia es que los sanjuaninos ganaron un partido clave y se metieron de lleno en la pelea, complicando aún más el panorama.
Qué necesita Godoy Cruz para salvarse del descenso
Con apenas tres partidos por delante (9 puntos posibles), las cuentas son claras:
Con 36 puntos (9/9), el Tomba se salva sin depender de nadie.
Con 34 puntos (7/9), tiene altísimas chances de quedarse, sobre todo si uno de los triunfos es frente a San Martín SJ.
Con 33 puntos (6/9), podría zafar, pero dependería de que Aldosivi no gane todo y de los resultados del clásico cuyano.
Con 32 puntos, el riesgo de descenso es altísimo.
El fixture del Tomba marca el rumbo: San Martín de San Juan (L), Atlético Tucumán (V) y Deportivo Riestra (L). La gran final será el clásico cuyano frente a los sanjuaninos en Mendoza: si gana, da un paso clave; si no lo hace, quedará al borde del abismo.
Los escenarios posibles para el Tomba
El futuro inmediato se define así:
Si gana a San Martín: llega a 30 puntos y deja muy comprometido a un rival directo. Con otro triunfo (vs Riestra), alcanzaría los 33 y podría salvarse si Aldosivi no hace 9/9. Con un empate extra (vs Atlético Tucumán), llegaría a 34 y prácticamente aseguraría su permanencia.
Si empata con San Martín: se obliga a ganar los dos partidos restantes y esperar resultados ajenos.
Si pierde con San Martín: quedará en una situación crítica, obligado a hacer 6 puntos con Riestra y Tucumán y, aun así, dependería de otros resultados.
Un final con alta tensión
La bronca de los hinchas crece partido a partido y la presión sobre Walter Ribonetto y los dirigentes es cada vez más fuerte. El regreso al Feliciano Gambarte no fue el esperado: el Tomba no pudo ganar en su estadio y ahora tendrá que hacerlo en el momento más difícil.
La permanencia se juega en apenas tres partidos y el margen de error es mínimo. El clásico cuyano ante San Martín SJ será, sin dudas, el partido más importante del año: si gana, Godoy Cruz puede soñar; si pierde, la pesadilla del descenso estará más cerca que nunca.