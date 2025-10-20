Lionel Scaloni tras la final Sub-20: "Estamos orgullosos de ustedes"

Lionel Scaloni felicitó a los juveniles argentinos por su entrega en el Mundial de Chile.

El entrenador de la Selección de fútbol de Argentina mayor , Lionel Scaloni , expresó su orgullo por la actuación de la Sub-20 en el Mundial de Chile , donde el equipo de Diego Placente cayó 2-0 ante Marruecos en la final. A pesar de la derrota, el DT campeón del mundo en Qatar 2022 destacó la entrega y el compromiso de los juveniles.

El partido decisivo se jugó el domingo en el estadio Julio Martínez Prádanos de Santiago, donde la Albiceleste buscaba su séptimo título mundial de la categoría. Sin embargo, Marruecos fue más efectivo y cortó la ilusión argentina de volver a levantar la copa tras 18 años.

Lejos de reproches, Scaloni publicó un mensaje en sus redes sociales: “Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha. Argentina y el cuerpo técnico de la Selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes”.

Además, agradeció a todo el plantel: “Gracias a la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y su cuerpo técnico, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este Mundial. ¡Vamos Argentina!”.

Un reconocimiento con valor especial

Las palabras de Scaloni tienen un peso simbólico: el actual DT de la Mayor fue parte de la Selección Sub-20 campeona en 1997 en Malasia, junto a figuras como Juan Román Riquelme y Pablo Aimar. Hoy, desde otro rol, transmitió respaldo y confianza a la nueva generación.

El mensaje también se enmarca en el proceso de renovación que impulsa la AFA, donde la conexión entre la Mayor y las juveniles es clave para mantener la identidad futbolística. El Mundial Sub-20 dejó un subcampeonato, pero también certezas: Argentina tiene futuro y está en camino a consolidar otra camada prometedora.