Torneo Regional Federal Amateur: así les fue a los equipos mendocinos en la primera fecha y lo que se viene

Fadep y el Boli no pasaron del cero en el debut del Torneo Regional Federal Amateur

La primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol 2025 dejó emociones fuertes para los equipos de la provincia de Mendoza : hubo triunfos ajustados, empates y partidos cargados de tensión en cada zona. Ahora, con la segunda jornada en el horizonte, los clubes de la provincia buscan consolidarse en la pelea por el ascenso.

En la Zona 4 , Ferrocarril Oeste de General Alvear arrancó con el pie derecho al vencer 1-0 a Huracán de San Rafael , con gol de Agustín Soto a los 20 minutos. En el otro cruce, Rincón del Atuel igualó 1-1 con Deportivo Malargüe , en un duelo trabado que reflejó la paridad de la zona.

En la Zona 5 , el histórico Sport Club Pacífico dio el golpe en Malargüe: se impuso 3-2 ante Vialidad Nacional en un encuentro vibrante. Además, Sportivo Pedal Club de San Rafael se quedó con el clásico al superar 1-0 a Atlético Villa Atuel , confirmando su peso en el arranque del certamen.

Por la Zona 6 , el Deportivo Eugenio Bustos se impuso 1-0 a Sport Club de San Carlos , mientras que Volantes Unidos de Malargüe quedó libre y recién debutará en la próxima jornada.

En la Zona 7, la paridad se adueñó de los partidos: Arenas Raffo de Las Catitas y Deportivo La Dormida igualaron 0-0, mismo resultado que el cruce entre Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) y Argentino de San José, disputado en Russell.

Próxima fecha del Torneo Regional Federal Amateur: duelos clave para los mendocinos

La segunda fecha se disputará el próximo domingo 2 de noviembre y promete grandes emociones. En la Zona 4, Deportivo Malargüe recibirá a Ferrocarril Oeste, mientras que Huracán buscará recuperarse en casa ante Rincón del Atuel.

En la Zona 5, habrá un clásico atractivo: Pacífico y Pedal se enfrentarán en General Alvear, en uno de los choques más esperados. Además, Atlético Villa Atuel se medirá con Vialidad Nacional.

La Zona 6 tendrá la presentación de Volantes Unidos, que debutará frente a Deportivo Eugenio Bustos. En tanto, Sport Club San Carlos quedará libre.

En la Zona 7, la jornada ofrecerá dos partidos interesantes: Argentino de San José será local de Arenas Raffo, mientras que Deportivo La Dormida recibirá a FADEP, en un cruce que puede empezar a marcar el rumbo de la zona.

Un arranque parejo y con mucha expectativa

El Torneo Regional Federal Amateur 2025 mostró desde el inicio la paridad habitual de la categoría. Los equipos mendocinos saben que cada punto será clave en un certamen que no da respiro y donde la regularidad suele marcar la diferencia.