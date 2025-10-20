Lionel Messi y su mensaje a la Sub 20: "Cabeza en alto" tras la final perdida en Chile

Lionel Messi salió a darle ánimo a los pibes.









La Selección de fútbol de Argentina Sub-20 cayó en la final del Mundial de Chile frente a Marruecos, y tras la desazón, apareció la voz del capitán de la Mayor: Lionel Messi envió un sentido mensaje en sus redes sociales, destacando el rendimiento de los juveniles y transmitiendo orgullo por la camiseta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1980079623930077652&partner=&hide_thread=false EL MENSAJE DE LIONEL MESSI. pic.twitter.com/uffREaJksE — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 20, 2025 El mensaje de Lionel Messi tras la derrota de la Sub-20 Argentina llegó al duelo decisivo con un andar perfecto: seis victorias en seis partidos que generaron ilusión de un séptimo título mundial. Sin embargo, en el último encuentro, Marruecos fue superior y se quedó con la copa.

Ante el golpe anímico, Messi se expresó en Instagram con un mensaje directo a los chicos: “Cabeza en alto muchachos!!!! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón”.

Apoyo incondicional y proyección de la nueva camada El gesto del capitán de la Mayor buscó aliviar la tristeza del grupo dirigido por Diego Placente, que sorprendió por su nivel competitivo y consolidó una camada con proyección hacia el futuro de la Selección Argentina.

El subcampeonato, más allá de la derrota, dejó sensaciones positivas: una generación que mostró carácter, talento y compromiso, y que recibió el respaldo del máximo referente de la historia albiceleste. Con Messi como voz de aliento, los juveniles cierran un ciclo que, pese a la frustración en la final, enciende la ilusión de lo que viene.