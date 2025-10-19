19 de octubre de 2025
Sitio Andino
Producción y consumo local

La Feria Franca de San Rafael amplía su oferta con vinos, quesos y aceite de oliva locales

El mercado fortalece la economía familiar con precios accesibles y productos locales. Funciona de miércoles a sábado en distintos puntos de San Rafael.

Feria Franca en San Rafael.

Feria Franca en San Rafael.

Los miércoles de 8 a 13 se encuentra en Plaza Espínola de Pueblo Diamante, los jueves en Plaza España de Lavalle y Granaderos, los viernes en Aristóbulo del Valle y España y los sábados en la plaza del Bº Unimev.

“En primavera verano tenemos muchos productos autóctonos, de excelente calidad y a muy buen precio”, explicó el coordinador del espacio Jonathan Pugno, quien además destacó la incorporación de nuevos productos.

Una de las atracciones de estos días son las frutillas “estamos en temporada y son furor”, contó y detalló que “volvieron las achuras y también son muy solicitadas”.

La Feria en San Rafael incorpora nuevos productos artesanales

Otra novedad es la incorporación de los productos que realizan las escuelas Martín Güemes (de La Llave) y Pascual Iaccarini. Entre ellos se encuentran vinos, aceite de oliva, salamines, quesos y más.

Dentro del esquema de la feria también se incorporaron productores de dulces artesanales, cerveza artesanal, entre otros. Para este fin de semana también hay una excelente propuesta con plantas ornamentales para el Día de la Madre.

“La gente está muy contenta y muy conforme con los nuevos rubros que permiten llegar a todos y de manera directa, sin intermediarios”

