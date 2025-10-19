Una conductora dio positivo en alcoholemia, volcó y cayó a un canal en San Rafael

La conductora, que presentaba casi el doble del límite de alcohol permitido, sufrió heridas Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Cerca de las 7 de la mañana de este domingo, un Chevrolet Aveo volcó y terminó dentro de un canal de riego en el distrito de Goudge, en el departamento de San Rafael. La mujer que viabaja en el rodado dio positivo en el control de alcoholemia. Iba acompañada de cinco personas más.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el vehículo circulaba por la Ruta 160 en dirección de oeste a este, y al llegar a la intersección con la Ruta 169, la conductora perdió el control del rodado por causas que aún se investigan.

accidente vial, san rafael La mujer que viabaja en el rodado dio positivo en el control de alcoholemia Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia La mujer, de 37 años, fue trasladada al hospital Schestakow con traumatismos varios, mientras que los cinco acompañantes, de 7, 10, 19, 20 y 21 años, resultaron ilesos.

El resultado del control de alcoholemia Al realizarle el test de alcoholemia, se constató que la conductora tenía 0.95 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el doble del límite permitido por la ley. Por esta razón, las autoridades procedieron a retenerle la licencia de conducir.

El hecho generó gran preocupación en la zona, debido a la presencia de menores de edad entre los ocupantes del vehículo. Las pericias buscan determinar las causas exactas del siniestro.