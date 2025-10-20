20 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
los ladrones escaparon

Robo en Maipú: asaltaron una quiniela y se llevaron la recaudación

Un grupo de delincuentes sustrajo una importante cantidad de dinero durante un robo en una quiniela de Maipú. No hay detenidos.

Importante robo en un negocio de Maipú.&nbsp;

Importante robo en un negocio de Maipú. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un violento robo en Maipú volvió a poner en alerta a los vecinos de la zona de Lunlunta, cuando este lunes cerca de las 21, un grupo de sujetos armados ingresó a una quiniela ubicada en calle Videla Aranda al 2000 y bajo amenazas sustrajo una importante suma de dinero al propietario del local.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, de 66 años, se encontraba atendiendo su comercio cuando los delincuentes irrumpieron en el lugar.

Lee además
Tras el robo, la policía encontró la caja registradora sustraída, pero sin dinero. 
complicados

Cayeron tres personas por el robo a una cafetería céntrica
El robo ocurrió en la madrugada de este lunes. 
buscan a dos ladrones

Robo y destrozos en un café en pleno centro de la Ciudad

En cuestión de segundos, lo intimidaron y exigieron la entrega del dinero de la recaudación. Tras un momento de tensión, los asaltantes escaparon del lugar con un botín cercano al millón novecientos mil pesos ($1.900.000).

Violento robo en una quiniela de Maipú

Efectivos de la Subcomisaría Lunlunta de Maipú llegaron rápidamente al sitio del robo tras recibir el aviso del comerciante, quien se encontraba conmocionado pero sin lesiones físicas.

Inmediatamente se dispuso un operativo cerrojo en la zona con el objetivo de dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportaron detenciones.

La Oficina Fiscal de Jurisdicción tomó intervención en la causa e inició las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho. Se están analizando cámaras de seguridad del sector y de locales aledaños que podrían aportar datos sobre los movimientos de los sospechosos antes y después del asalto.

Este robo en Maipú se suma a otros episodios delictivos registrados recientemente en ese departamento, lo que refuerza la preocupación de los comerciantes y vecinos de la zona por el aumento de los hechos de inseguridad.

Temas
Seguí leyendo

Insólito robo en Guaymallén: entraron por el techo y se llevaron hasta la pava eléctrica

Los videos del robo cinematográfico en el Louvre: se llevaron joyas de Napoleón en siete minutos

Pactó la compra de un celular en Luján de Cuyo pero le robaron todo

Camionero denunció un robo millonario en Santa Rosa

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El robo ocurrió en la madrugada de este lunes. 
buscan a dos ladrones

Robo y destrozos en un café en pleno centro de la Ciudad

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

El fatal hecho ocurrió este domingo en Villa Nueva, Guaymallén
Tragedia

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

¿Quién gana en las encuestas? La imagen de Javier Milei y la lucha con Fuerza Patria
A días de las elecciones

¿Quién gana en las encuestas? La imagen de Javier Milei y la lucha con Fuerza Patria

Te Puede Interesar

Día de la Madre, en baja: la FEM cuestiona las cifras y pide adaptar la medición al consumo digital.
Balance negativo

Día de la Madre, en baja: la FEM cuestiona las cifras y pide adaptar la medición al "consumo digital"

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El Banco Central formalizó el swap de US$20.000 millones con Estados Unidos
salvataje

El Banco Central formalizó el swap de US$20.000 millones con Estados Unidos

Por Sitio Andino Política