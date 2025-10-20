Robo en Maipú: asaltaron una quiniela y se llevaron la recaudación

Un violento robo en Maipú volvió a poner en alerta a los vecinos de la zona de Lunlunta, cuando este lunes cerca de las 21 , un grupo de sujetos armados ingresó a una quiniela ubicada en calle Videla Aranda al 2000 y bajo amenazas sustrajo una importante suma de dinero al propietario del local.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, de 66 años , se encontraba atendiendo su comercio cuando los delincuentes irrumpieron en el lugar.

buscan a dos ladrones Robo y destrozos en un café en pleno centro de la Ciudad

En cuestión de segundos, lo intimidaron y exigieron la entrega del dinero de la recaudación. Tras un momento de tensión, los asaltantes escaparon del lugar con un botín cercano al millón novecientos mil pesos ($1.900.000) .

Efectivos de la Subcomisaría Lunlunta de Maipú llegaron rápidamente al sitio del robo tras recibir el aviso del comerciante, quien se encontraba conmocionado pero sin lesiones físicas.

Inmediatamente se dispuso un operativo cerrojo en la zona con el objetivo de dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportaron detenciones.

La Oficina Fiscal de Jurisdicción tomó intervención en la causa e inició las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho. Se están analizando cámaras de seguridad del sector y de locales aledaños que podrían aportar datos sobre los movimientos de los sospechosos antes y después del asalto.

Este robo en Maipú se suma a otros episodios delictivos registrados recientemente en ese departamento, lo que refuerza la preocupación de los comerciantes y vecinos de la zona por el aumento de los hechos de inseguridad.