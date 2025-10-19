Accidente vial en Luján de Cuyo: una adolescente cayó de un camión de flores y sobrevivió

Tránsito Municipal realizó un control de alcoholemia al conductor, que arrojó 0,73 gramos de alcohol

Una adolescente de 16 años salvó su vida tras un accidente vial en Luján de Cuyo, cuando cayó del acoplado de un camión que transportaba flores. La joven sufrió lesiones leves luego de que se abriera la compuerta del vehículo mientras viajaba junto a otras once personas.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas sobre calle Boedo, frente a la municipalidad. La joven sufrió un traumatismo dorso lumbar al impactar contra la calzada, tras abrirse inesperadamente la compuerta del camión Ford F-7000 de color celeste.

El conductor del camión dio positivo en alcoholemia Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y diagnosticó las heridas de la adolescente. Además, Tránsito Municipal realizó un control de alcoholemia al conductor, que arrojó 0,73 gramos de alcohol por litro de sangre.

El camionero, de 52 años, quedó a disposición de la Justicia mientras se instruyen las actuaciones correspondientes, y el vehículo fue secuestrado.