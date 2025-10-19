19 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
El conductor estaba alcoholizado

Accidente vial en Luján de Cuyo: una adolescente cayó de un camión de flores y sobrevivió

El accidente en Luján de Cuyo ocurrió cuando la compuerta del camión se abrió y una joven de 16 años cayó al pavimento. Sufrió lesiones leves.

Tránsito Municipal realizó un control de alcoholemia al conductor, que arrojó 0,73 gramos de alcohol

Tránsito Municipal realizó un control de alcoholemia al conductor, que arrojó 0,73 gramos de alcohol

Por Sitio Andino Policiales

Una adolescente de 16 años salvó su vida tras un accidente vial en Luján de Cuyo, cuando cayó del acoplado de un camión que transportaba flores. La joven sufrió lesiones leves luego de que se abriera la compuerta del vehículo mientras viajaba junto a otras once personas.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas sobre calle Boedo, frente a la municipalidad. La joven sufrió un traumatismo dorso lumbar al impactar contra la calzada, tras abrirse inesperadamente la compuerta del camión Ford F-7000 de color celeste.

Lee además
La conductora, que presentaba casi el doble del límite de alcohol permitido, sufrió heridas 
Viajaba con cinco personas

Una conductora dio positivo en alcoholemia, volcó y cayó a un canal en San Rafael
El joven es atendido en el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán.
Valle de Uco

Tupungato: un choque entre un auto y una moto dejó a un joven de 18 años hospitalizado

El conductor del camión dio positivo en alcoholemia

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y diagnosticó las heridas de la adolescente. Además, Tránsito Municipal realizó un control de alcoholemia al conductor, que arrojó 0,73 gramos de alcohol por litro de sangre.

ambulancia General Alvear.jpg
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y diagnosticó las heridas de la adolescente

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y diagnosticó las heridas de la adolescente

El camionero, de 52 años, quedó a disposición de la Justicia mientras se instruyen las actuaciones correspondientes, y el vehículo fue secuestrado.

Temas
Seguí leyendo

Un menor cayó de un colectivo en Las Heras y fue atropellado

Conducía alcoholizado por Luján de Cuyo, cruzó de carril y causó un choque: hay dos heridos

Manejaba ebrio, chocó y terminó detenido en Godoy Cruz

Un impactante accidente en San Rafael dejó a un conductor grave

Guaymallén: motociclista terminó gravemente herido tras chocar con una camioneta

Tragedia en Tupungato: una mujer murió tras volcar con su vehículo

Terrible accidente vial en Guaymallén: un hombre sufrió la amputación de una pierna

Tras el fatal accidente en Guaymallén, imputaron al conductor que causó la muerte del motociclista

LO QUE SE LEE AHORA
El fatal hecho ocurrió este domingo en Villa Nueva, Guaymallén
Tragedia

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

El fatal hecho ocurrió este domingo en Villa Nueva, Guaymallén
Tragedia

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

Te Puede Interesar

Por primera vez, Mendoza importa material vegetal para mejorar la producción de cerezas
Agricultura

Por primera vez, Mendoza importa material vegetal para mejorar la producción de cerezas

Por Sofía Pons
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La minería argentina logra el mayor nivel histórico de exportaciones impulsadas por el oro y el litio
Matriz productiva

La minería argentina logra el mayor nivel histórico de exportaciones impulsadas por el oro y el litio

Por Marcelo López Álvarez