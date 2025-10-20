20 de octubre de 2025
Fatal accidente en General Alvear: una mujer murió y una menor está grave tras el vuelco de una camioneta

El accidente vial ocurrió en Cochicó en General Alvear. La víctima tenía 65 años y junto a ella viajaban tres personas más, quienes sufrieron graves heridas.

La víctima tenía 65 años y junto a ella viajaban tres personas más
Por Sitio Andino Policiales

Una mujer de 65 años perdió la vida este lunes por la mañana luego de un fuerte vuelco. El accidente vial ocurrió sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 333, en las cercanías del distrito de Cochicó, departamento de General Alvear.

Detalles del fatal accidente en General Alvear

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 14ª, la víctima fatal fue identificada como Irma Noemí Martínez, de 65 años, quien viajaba como acompañante en una camioneta que, por causas que aún se investigan, perdió el control y volcó cerca del límite con la provincia de La Pampa.

En el vehículo viajaban además una mujer de 39 años, quien conducía el rodado, una mujer de 86 y una menor de 7 años. Todas resultaron con distintas heridas de consideración.

Móvil policial, policía de Mendoza, accidente, robo, operativo, homicidio
El accidente vial ocurrió sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 333

La conductora sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo, mientras que la mujer de 86 años presentó politraumatismos y fracturas en ambas piernas y un brazo. En tanto, la niña de 7 años fue diagnosticada con fractura maxilofacial expuesta, contusión pulmonar bilateral, fractura de pelvis y traumatismo encéfalocraneal grave. Tanto la menor como la mujer mayor fueron trasladadas de urgencia al Hospital Schestakow de San Rafael.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 14ª, junto al ayudante fiscal, Policía Vial, Científica y efectivos del destacamento de Cochicó, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

