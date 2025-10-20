20 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
complicados

Cayeron tres personas por el robo a una cafetería céntrica

La Policía de Mendoza detuvo a tres personas vinculadas al robo en la cafetería Bastante, ubicada en pleno centro de Mendoza.

Tras el robo, la policía encontró la caja registradora sustraída, pero sin dinero.&nbsp;

Tras el robo, la policía encontró la caja registradora sustraída, pero sin dinero. 

 Por Pablo Segura

En cuestión de horas, la Policía de Mendoza logró identificar y detener a los tres presuntos autores del robo a la cafetería Bastante, cuya sucursal de pleno centro fue víctima de un hecho delictivo en la madrugada de este lunes.

Los sospechosos son dos hombres de 25 y 26 años quienes, junto a una mujer de 29 años, habrían perpetrado el robo en el negocio, cerca de las 3 de la madrugada de este lunes.

Lee además
Importante robo en un negocio de Maipú. 
los ladrones escaparon

Robo en Maipú: asaltaron una quiniela y se llevaron la recaudación
El robo ocurrió en la madrugada de este lunes. 
buscan a dos ladrones

Robo y destrozos en un café en pleno centro de la Ciudad

A través de las cámaras de seguridad y el trabajo de inteligencia, los detectives identificaron a estos tres sospechosos, todos en situación de calle, quienes fueron capturados y puestos a disposición de la justicia.

Tres detenidos por el robo a una cafetería en el centro de Mendoza

Además, los efectivos que realizaron rastrillajes por distintas calles del centro hallaron la caja registradora sustraída, aunque la misma estaba rota y sin dinero.

robo cafeteria bastante
El robo ocurrió en pleno centro de Mendoza, en horas de la madrugada de hoy.

El robo ocurrió en pleno centro de Mendoza, en horas de la madrugada de hoy.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, los tres sospechosos fueron captados por cámaras de seguridad ubicadas en cercanías al local donde ocurrió el robo y en la hora del hecho.

Los acusados, de quienes no trascendieron sus identidades, quedaron detenidos a disposición de la justicia provincial y en las próximas horas se definirá la situación procesal de cada uno de ellos.

El robo ocurrió cerca de las 3 de este lunes en el local Bastante, ubicado en España y Pedro Molina de Ciudad, donde un grupo de delincuentes rompió el blindex a piedrazos y sustrajo del interior una caja registradora con dinero.

Temas
Seguí leyendo

Insólito robo en Guaymallén: entraron por el techo y se llevaron hasta la pava eléctrica

Los videos del robo cinematográfico en el Louvre: se llevaron joyas de Napoleón en siete minutos

Pactó la compra de un celular en Luján de Cuyo pero le robaron todo

Camionero denunció un robo millonario en Santa Rosa

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El robo ocurrió en la madrugada de este lunes. 
buscan a dos ladrones

Robo y destrozos en un café en pleno centro de la Ciudad

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

El fatal hecho ocurrió este domingo en Villa Nueva, Guaymallén
Tragedia

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

¿Quién gana en las encuestas? La imagen de Javier Milei y la lucha con Fuerza Patria
A días de las elecciones

¿Quién gana en las encuestas? La imagen de Javier Milei y la lucha con Fuerza Patria

Te Puede Interesar

Día de la Madre, en baja: la FEM cuestiona las cifras y pide adaptar la medición al consumo digital.
Balance negativo

Día de la Madre, en baja: la FEM cuestiona las cifras y pide adaptar la medición al "consumo digital"

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El Banco Central formalizó el swap de US$20.000 millones con Estados Unidos
salvataje

El Banco Central formalizó el swap de US$20.000 millones con Estados Unidos

Por Sitio Andino Política