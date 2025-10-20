Cayeron tres personas por el robo a una cafetería céntrica

Tras el robo, la policía encontró la caja registradora sustraída, pero sin dinero.

En cuestión de horas, la Policía de Mendoza logró identificar y detener a los tres presuntos autores del robo a la cafetería Bastante, cuya sucursal de pleno centro fue víctima de un hecho delictivo en la madrugada de este lunes.

Los sospechosos son dos hombres de 25 y 26 años quienes, junto a una mujer de 29 años , habrían perpetrado el robo en el negocio, cerca de las 3 de la madrugada de este lunes.

A través de las cámaras de seguridad y el trabajo de inteligencia , los detectives identificaron a estos tres sospechosos, todos en situación de calle , quienes fueron capturados y puestos a disposición de la justicia.

Además, los efectivos que realizaron rastrillajes por distintas calles del centro hallaron la caja registradora sustraída, aunque la misma estaba rota y sin dinero.

robo cafeteria bastante El robo ocurrió en pleno centro de Mendoza, en horas de la madrugada de hoy.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, los tres sospechosos fueron captados por cámaras de seguridad ubicadas en cercanías al local donde ocurrió el robo y en la hora del hecho.

Los acusados, de quienes no trascendieron sus identidades, quedaron detenidos a disposición de la justicia provincial y en las próximas horas se definirá la situación procesal de cada uno de ellos.

El robo ocurrió cerca de las 3 de este lunes en el local Bastante, ubicado en España y Pedro Molina de Ciudad, donde un grupo de delincuentes rompió el blindex a piedrazos y sustrajo del interior una caja registradora con dinero.