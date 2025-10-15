Camionero denunció un robo millonario en Santa Rosa

Un camionero de 31 años denunció haber sido víctima de un robo millonario en Santa Rosa, cuando al menos cuatro delincuentes armados que se movilizaban en una camioneta lo atacaron en plena ruta y le sacaron más de $25 millones que tenía para comprar mercadería.

El robo ocurrió este lunes en Ruta 71 de Santa Rosa , cuando el damnificado manejaba un camión Scania sin carga, en dirección hacia la Ciudad de Mendoza.

Asalto a mano armada Pactó la compra de un celular en Luján de Cuyo pero le robaron todo

Los ladrones redujeron al camionero, lo introdujeron en la camioneta y lo dejaron abandonado a varias cuadras, l ugar en el que pidió auxilio. Tanto el camión como ese rodado, fueron abandonados luego por los delincuentes.

Según fuentes policiales, la víctima -domiciliada en Chapanay, San Martín-, manejaba el transporte hacia la Ciudad de Mendoza, donde iba a realizar importantes compras de mercadería.

En ese momento, apareció en acción una camioneta Amarok blanca, con cuatro sujetos en el interior, que encerró al camión y obligó a que este detuviera la marcha.

Allí, dos de esos individuos abordaron al camionero, lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a descender del rodado. Acto seguido lo introdujeron a la camioneta y lo llevaron a unos 500 metros de ese lugar.

En ese momento le sustrajeron el dinero y lo dejaron abandonado. Tras alzarse con el botín, los delincuentes escaparon por Ruta 71 al sur y horas después abandonaron el rodado. En tanto que el camión quedó detenido en el lugar donde inició el robo.

El hecho es investigado por la justicia, desde donde creen que los ladrones contaban con datos precisos para dar el golpe.