Insólito robo en Guaymallén: entraron por el techo y se llevaron hasta la pava eléctrica

Guaymallén: ladrones sustrajeron objetos y herramientas tras abrir el techo de una pizzería.

Un robo con modalidad boquete afectó a una pizzería de Guaymallén el sábado por la tarde. El hecho ocurrió alrededor de las 13:50 en calle Concordia al 400, cuando delincuentes ingresaron por el techo y sustrajeron diversos elementos del local.

Asalto insólito en Guaymallén: entraron por el techo de una pizzería en pleno día Pasado el mediodía, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre el hecho ocurrido en el comercio gastronómico. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que autores desconocidos habían ingresado por el techo del local, tras realizar un boquete en la estructura.

El propietario, identificado como D.L.B. (33), informó que los delincuentes sustrajeron una balanza digital, una pava eléctrica, bandejas, un equipo de música y varias herramientas utilizadas para el trabajo diario.

La escena del robo mostraba claros signos de forzamiento en el techo y desorden en el interior del comercio.

