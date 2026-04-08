8 de abril de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén realizará la Expo Educativa de las Fuerzas Armadas 2026

La actividad se realizará el 11 de abril en la Estación Saludable de Guaymallén y está destinada a estudiantes de 5° año que buscan definir su futuro profesional.

Expo Educativa de las Fuerzas Armadas Argentinas en la Estación Saludable de Guaymallén.

Expo Educativa de las Fuerzas Armadas Argentinas en la Estación Saludable de Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El próximo 11 de abril, de 13.00 a 19.00 horas, se realizará la Expo Educativa 2026 de las Fuerzas Armadas Argentinas “Almirante Guillermo Brown” en la Estación Saludable de Guaymallén. La propuesta está destinada a estudiantes de 5° año y tiene como objetivo acercarles nuevas alternativas de formación y desarrollo profesional.

Una propuesta en educación para pensar el futuro

La iniciativa busca brindar información y generar un espacio de encuentro entre jóvenes y distintas instituciones, promoviendo el ingreso a las fuerzas como una opción educativa y laboral.

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Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer stands, dialogar con representantes y conocer en detalle las propuestas académicas y de formación.

Las instituciones que participarán en Guaymallén

La Expo contará con la presencia de múltiples organismos vinculados a la defensa, la seguridad, la emergencia y la formación:

  • Armada Argentina
  • Ejército Argentino
  • Liceo Militar General Espejo
  • Policía de Mendoza (IUSP)
  • Policía de Seguridad Aeroportuaria
  • Cruz Roja Argentina
  • Servicio Penitenciario Provincial
  • Bomberos Voluntarios de Guaymallén
  • VGM Museo de Maipú
  • Asociación de Rescate SCUAR
  • Educación Vial de Guaymallén
  • Programa O.V.O. (Orientación Vocacional)
  • Brigada de Rescate Mendoza

Una oportunidad para descubrir vocaciones

La Expo se presenta como una instancia clave para que los jóvenes conozcan de primera mano distintas vocaciones, interactúen con profesionales y amplíen su horizonte al momento de definir su futuro.

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