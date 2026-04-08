Guaymallén realizará la Expo Educativa de las Fuerzas Armadas 2026

Expo Educativa de las Fuerzas Armadas Argentinas en la Estación Saludable de Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales







El próximo 11 de abril, de 13.00 a 19.00 horas, se realizará la Expo Educativa 2026 de las Fuerzas Armadas Argentinas “Almirante Guillermo Brown” en la Estación Saludable de Guaymallén. La propuesta está destinada a estudiantes de 5° año y tiene como objetivo acercarles nuevas alternativas de formación y desarrollo profesional.

Una propuesta en educación para pensar el futuro La iniciativa busca brindar información y generar un espacio de encuentro entre jóvenes y distintas instituciones, promoviendo el ingreso a las fuerzas como una opción educativa y laboral.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer stands, dialogar con representantes y conocer en detalle las propuestas académicas y de formación.

Las instituciones que participarán en Guaymallén La Expo contará con la presencia de múltiples organismos vinculados a la defensa, la seguridad, la emergencia y la formación:

Armada Argentina

Ejército Argentino

Liceo Militar General Espejo

Policía de Mendoza (IUSP)

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Cruz Roja Argentina

Servicio Penitenciario Provincial

Bomberos Voluntarios de Guaymallén

VGM Museo de Maipú

Asociación de Rescate SCUAR

Educación Vial de Guaymallén

Programa O.V.O. (Orientación Vocacional)

Brigada de Rescate Mendoza Una oportunidad para descubrir vocaciones La Expo se presenta como una instancia clave para que los jóvenes conozcan de primera mano distintas vocaciones, interactúen con profesionales y amplíen su horizonte al momento de definir su futuro.