Guaymallén realizará la Expo Educativa de las Fuerzas Armadas 2026

El próximo 11 de abril, de 13.00 a 19.00 horas, se realizará la Expo Educativa 2026 de las Fuerzas Armadas Argentinas “Almirante Guillermo Brown” en la Estación Saludable de Guaymallén. La propuesta está destinada a estudiantes de 5° año y tiene como objetivo acercarles nuevas alternativas de formación y desarrollo profesional.
Una propuesta en educación para pensar el futuro
La iniciativa busca brindar información y generar un espacio de encuentro entre jóvenes y distintas instituciones, promoviendo el ingreso a las fuerzas como una opción educativa y laboral.