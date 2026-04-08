Multas truchas en Guaymallén: advierten cómo detectar esta estafa

Una nueva modalidad de estafa con multas falsas puso en alerta a autoridades y vecinos de Guaymallén . Los delincuentes dejan en los vehículos supuestas sanciones por mal estacionamiento y solicitan pagos inmediatos mediante WhatsApp ,

En diálogo con Aconcagua Radio , el Juez vial del departamento, Ernesto Latino , explicó que la alerta surgió tras la presentación de descargos de conductores , principalmente del barrio Santa Ana . “Se trataba de un formulario llenado a puño y letra que derivaba el pago directamente a hacerlo en forma de transferencia a un número de teléfono particular”, detalló.

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Latino remarcó que las multas oficiales del municipio se emiten únicamente mediante tickets electrónicos . “La forma de imponer una multa va a ser a través de un ticket electrónico . Esto que están viendo es notoriamente falso”, sostuvo.

El juez también indicó que los estafadores aprovechan que muchos conductores creen haber cometido una infracción por estacionamiento indebido . “Tal vez uno por el apuro va y lo paga y en realidad está haciendo una transferencia a un teléfono . Jamás la municipalidad va a cobrarte directamente por una transferencia a un teléfono particular”, enfatizó.

Luego, recomendó a quienes hayan sido víctimas realizar la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y, ante cualquier duda, acercarse al juzgado vial para verificar la autenticidad de la multa.

Desde Guaymallén remarcaron la importancia de verificar siempre la autenticidad de cualquier acta de infracción a través de las vías oficiales y evitar interactuar con enlaces, códigos o contactos sospechosos.

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