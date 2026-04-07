Atención vecinos de Guaymallén: advierten nueva modalidad de estafa

Vecinos de Guaymallén fueron alertados por una nueva modalidad de estafa que consiste en la colocación de supuestas infracciones de tránsito en vehículos particulares y según informó la Municipalidad de Guaymallén, se trata de notificaciones apócrifas que no forman parte del sistema oficial, por lo que pidieron a la población extremar los cuidados y no dejarse engañar.
De acuerdo al comunicado oficial, personas desconocidas están dejando estos avisos falsos con el objetivo de generar preocupación en los conductores y lograr que realicen pagos o consultas fuera de los canales oficiales.
En este sentido, desde el municipio fueron categóricos al aclarar que este tipo de multas no son emitidas por la comuna y que se trata de una maniobra fraudulenta dirigida a los vecinos del departamento.
Alerta por nueva modalidad de estafa en Guaymallén
Las autoridades explicaron que el objetivo de esta modalidad es inducir a las víctimas a pagar infracciones inexistentes o bien obtener datos personales y bancarios, una práctica que ha crecido en distintas partes del país con mecanismos similares.
Por ello, remarcaron la importancia de verificar siempre la autenticidad de cualquier acta de infracción a través de las vías oficiales y evitar interactuar con enlaces, códigos o contactos sospechosos.
Finalmente, desde la Municipalidad de Guaymallén recomendaron no abonar multas sin confirmación previa, desconfiar de notificaciones colocadas de manera informal en los vehículos y denunciar cualquier situación irregular.
La advertencia busca prevenir que más vecinos de Guaymallén sean víctimas de esta estafa que utiliza como anzuelo falsas multas de tránsito.