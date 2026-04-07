Atención vecinos de Guaymallén: advierten nueva modalidad de estafa

La falsa multa que le colocaron a una vecina, quien lamentablemente cayó en la trampa.

Vecinos de Guaymallén fueron alertados por una nueva modalidad de estafa que consiste en la colocación de supuestas infracciones de tránsito en vehículos particulares y según informó la Municipalidad de Guaymallén, se trata de notificaciones apócrifas que no forman parte del sistema oficial, por lo que pidieron a la población extremar los cuidados y no dejarse engañar.

De acuerdo al comunicado oficial, personas desconocidas están dejando estos avisos falsos con el objetivo de generar preocupación en los conductores y lograr que realicen pagos o consultas fuera de los canales oficiales.

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En este sentido, desde el municipio fueron categóricos al aclarar que este tipo de multas no son emitidas por la comuna y que se trata de una maniobra fraudulenta dirigida a los vecinos del departamento.

Las autoridades explicaron que el objetivo de esta modalidad es inducir a las víctimas a pagar infracciones inexistentes o bien obtener datos personales y bancarios , una práctica que ha crecido en distintas partes del país con mecanismos similares.

Por ello, remarcaron la importancia de verificar siempre la autenticidad de cualquier acta de infracción a través de las vías oficiales y evitar interactuar con enlaces, códigos o contactos sospechosos.

Finalmente, desde la Municipalidad de Guaymallén recomendaron no abonar multas sin confirmación previa, desconfiar de notificaciones colocadas de manera informal en los vehículos y denunciar cualquier situación irregular.

La advertencia busca prevenir que más vecinos de Guaymallén sean víctimas de esta estafa que utiliza como anzuelo falsas multas de tránsito.