9 de abril de 2026
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Game of Thrones

Murió Michael Patrick, actor de Game of Thrones tras una dura enfermedad

Murió el actor de Game of Thrones Michael Patrick a los 35 años. Padecía una dura enfermedad y su familia le dio una emocionante despedida.

Murió Michael Patrick, actor de Game of Throne tras una dura enfermedad

Murió Michael Patrick, actor de Game of Throne tras una dura enfermedad

 Por Analía Martín

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del joven artista Michael Patrick a los 35 años. Conocido por su participación en la serie Game of Thrones, el actor irlandés falleció en un centro de cuidados paliativos tras luchar contra una enfermedad neurodegenerativa devastadora que le fue diagnosticada a principios de 2023.

La dura batalla del actor contra la ELA y sus últimos días

La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, quien compartió un mensaje desgarrador en sus redes sociales. Patrick padecía la enfermedad de la neurona motora (ELA), un trastorno de rápida progresión que afecta las funciones vitales y que le fue detectado hace apenas tres años.

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El artista pasó sus últimos diez días en un hospicio de Irlanda del Norte, donde recibió cuidados especializados. Según relató su mujer, falleció en paz y rodeado de sus seres queridos, dejando un legado de fortaleza y alegría que conmovió a todos sus colegas de la industria.

Su huella en Game of Throne y el teatro internacional

A pesar de su diagnóstico, Michael Patrick nunca abandonó su pasión por la actuación. En la exitosa serie de HBO interpretó a un "Wildling Rioter", pero su carrera fue mucho más allá de la pantalla chica, destacándose en producciones como Blue Lights y Soft Border Patrol.

En el ámbito teatral, logró un hito histórico al interpretar a Ricardo III en silla de ruedas, convirtiéndose en el primer actor con discapacidad en asumir ese rol en Irlanda. Esta actuación le valió el prestigioso Judges’ Award en los Stage Awards a principios de 2025, consolidando su talento ante la crítica.

Michael Patrick, actor de Game of Throne
Michael Patrick, exactor de Game of Throne

Michael Patrick, exactor de Game of Throne

El inspirador legado de un "titán" del arte

Su esposa lo describió como un hombre de espíritu desbordante y risa contagiosa, alguien que eligió vivir plenamente hasta el último segundo. Incluso con las limitaciones físicas de su enfermedad, Patrick encontraba en el escenario una forma de mantenerse positivo y enfocado en su vocación.

"Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera", era la frase que solía citar el artista. Con su partida, el arte mundial pierden a una figura joven que supo transformar el dolor en una inspiración para quienes lo rodeaban.

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