8 de abril de 2026
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Cárcel

Diez años de cárcel para el colectivero que mató a Cynthia Landi en Guaymallén

A tres meses del crimen ocurrido en Guaymallén, la Justicia condenó a un colectivero de 25 años que confesó haber disparado en medio de una pelea de cuidacoches.

La Justicia mendocina condenó y envió a la cárcel al hombre que confesó ser el autor del disparo

La Justicia mendocina condenó y envió a la cárcel al hombre que confesó ser el autor del disparo

 Por Carla Canizzaro

El asesinato de Cynthia Romina Landi registró este miércoles un avance clave, a tres meses del hecho ocurrido en Guaymallén. La Justicia mendocina condenó y envió a la cárcel al hombre que confesó ser el autor del disparo que terminó con la vida de la mujer.

El hecho se produjo en las inmediaciones del boliche Queen, en medio de una violenta pelea entre cuidacoches. En ese contexto, la víctima recibió un disparo que resultó letal.

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Según la investigación, Landi no tenía relación con la disputa. Era familiar de algunos de los cuidacoches involucrados, pero no participaba del conflicto que se desató en la cuadra de su vivienda. A pesar de ello, quedó en medio de la balacera y murió tras ser alcanzada por el proyectil.

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Cynthia Romina Landi recibió un impacto de bala que ingresó por la axila derecha y le provocó la muerte minutos después

Cynthia Romina Landi recibió un impacto de bala que ingresó por la axila derecha y le provocó la muerte minutos después

En el marco de la causa hubo cinco detenidos. Sin embargo, fue Benjamín Alaniz, un colectivero de 25 años, quien finalmente admitió haber efectuado el disparo. El acusado permaneció prófugo durante un mes, hasta que decidió entregarse. Posteriormente, declaró en el expediente y reconoció su responsabilidad en el hecho.

La condena que recibió

Este miércoles se llevó a cabo un juicio abreviado, tras un acuerdo entre el abogado defensor, Gabriel Nievas, y la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.

Fiscal Claudia Ríos, conferencia de prensa polo judicial mendoza
Fiscal de Homicidios, Claudia Ríos - Ilustrativa

Fiscal de Homicidios, Claudia Ríos - Ilustrativa

Como resultado, la jueza Eleonora Arenas condenó a Alaniz a 10 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego

No obstante, la investigación aún no está completamente cerrada. La Justicia deberá resolver la situación procesal de un segundo implicado, cuya participación en el hecho sigue bajo análisis.

Cómo ocurrió el crimen de Cynthia Landi

El hecho investigado ocurrió en la madrugada del domingo 4 de enero, alrededor de las 3.55, en calle 25 de Mayo al 400, cuando un altercado entre particulares y cuidacoches derivó en un violento episodio. Según la información oficial, un vehículo blanco efectuó al menos cinco disparos frente a la vivienda de la víctima y se dio a la fuga.

Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un altercado entre particulares y cuidacoches en la vía pública. Al arribar al lugar, personal policial constató que la mujer herida ya había sido trasladada por sus familiares al Hospital Central en un vehículo particular.

Policía, noche
Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un altercado entre particulares y cuidacoches

Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un altercado entre particulares y cuidacoches

Las primeras averiguaciones indican que el conflicto se inició tras una discusión por el pago de estacionamiento entre personas que salían de un local nocturno y cuidacoches de la zona. Tras el altercado, algunos de los involucrados se refugiaron en el domicilio de la víctima.

En ese contexto, un vehículo blanco pasó frente a la vivienda y efectuó cinco disparos, para luego darse a la fuga por calle 25 de mayo hacia el Este. Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de la mujer, quien en ese momento se encontraba cerrando la persiana de su casa.

Desde el Hospital Central se confirmó que la víctima ingresó sin signos vitales. El diagnóstico médico indicó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.

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