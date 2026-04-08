8 de abril de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén realizó chequeos gratuitos en la Semana de la Salud 2026

La jornada en Guyaymallén incluyó controles médicos gratuitos y una campaña solidaria abierta a la comunidad.

Chequeos gratuitos en la semana de la salud en Guaymallén.

Chequeos gratuitos en la semana de la salud en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

En la explanada del Municipio de Guaymallén se llevó a cabo una nueva jornada especial en el marco de la Semana de la Salud 2026, una propuesta abierta a toda la comunidad bajo el lema “Salud en acción, pequeñas acciones grandes cambios”.

La iniciativa fue organizada por la Universidad Maza, a través de su Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación, en articulación con distintas instituciones y con el acompañamiento del municipio.

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Chequeos médicos gratuitos para vecinos de Guaymallén

Durante la jornada, que se desarrolló el miércoles 8 de abril de 9.00 a 13.00 horas, los vecinos pudieron acceder a distintos controles de salud sin costo, entre ellos:

  • Registro de presión arterial
  • Evaluación de frecuencia cardíaca
  • Medición de glucemia
  • Cálculo del IMC (índice de masa corporal), peso y talla
  • Medición del índice cintura-cadera

Estas acciones forman parte de una estrategia para promover la prevención y el cuidado integral de la salud en la comunidad.

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Campaña de donación de sangre en Guaymallén

En paralelo, se realizó una campaña de donación de sangre junto al Centro Regional de Hemoterapia. La actividad tuvo lugar en el recinto del Concejo Deliberante de Guaymallén y contó con la participación de vecinos comprometidos con la salud comunitaria.

La Semana de la Salud es una actividad anual que impulsa la Universidad Maza junto a otras instituciones, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y facilitar el acceso a controles médicos esenciales.

Desde la organización destacaron que la participación de los vecinos fue clave para el desarrollo de la jornada, reflejando el compromiso de la comunidad con su bienestar.

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Un compromiso sostenido con la prevención en salud

La Municipalidad de Guaymallén y las instituciones organizadoras agradecieron la participación activa de la comunidad y reafirmaron su compromiso de continuar impulsando políticas públicas orientadas a la prevención y el cuidado de la salud.

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