Violencia en Guaymallén: un hombre intentó atacar a su ex pareja y terminó apuñalado

La situación escaló rápidamente y derivó en un enfrentamiento - Foto ilustrativa

Un grave episodio de violencia se registró este miércoles por la tarde en Guaymallén, cuando un hombre de 37 años intentó agredir a su ex pareja y terminó apuñalado en medio de una riña con la actual pareja de la mujer. Registraba una prohibición de acercamiento hacia la mujer.

El hecho ocurrió cerca de las 13.45 en la intersección de Juan Pringles y Mansilla , donde, según fuentes policiales, la situación escaló rápidamente y derivó en un enfrentamiento que dejó al presunto agresor gravemente herido .

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De acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer de 34 años se encontraba saliendo junto a su actual pareja, un joven de 26 años, cuando su ex se aproximó al lugar .

Según su testimonio, el hombre portaba un cuchillo e intentó atacarla , lo que motivó la intervención de su pareja actual. En ese contexto, ambos hombres comenzaron a forcejear , hasta que el joven de 26 años lo atacó con un arma blanca .

Registraba una prohibición de acercamiento hacia la mujer - Ilustrativa

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Minutos después del hecho, efectivos que patrullaban la zona fueron alertados por frecuencia sobre la presencia de una persona herida.

Al arribar, encontraron al hombre de 37 años con abundante sangrado en su pierna izquierda, por lo que le brindaron asistencia hasta la llegada del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Los médicos constataron múltiples heridas de arma blanca, entre ellas:

Una herida punzocortante en el muslo izquierdo

Una lesión en la axila izquierda

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde quedó internado.

hospital central, dengue, enfermedades respiratorias.jpg El agresor fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde quedó internado Foto: Yemel Fil

Intervención judicial

Por disposición de la Oficina Fiscal N°1, el joven de 26 años señalado como presunto autor de las lesiones fue trasladado a la Comisaría 25°, donde quedó a disposición de la Justicia.

En paralelo, las autoridades dispusieron una consigna policial para la víctima, en caso de que continúe internada, mientras se avanza en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Los antecedentes que registraba el herido

Fuentes policiales indicaron que el hombre apuñalado posee antecedentes por delitos contra la propiedad, entre ellos robos simples, tentativa de robo y hurto.

Además, registraba una prohibición de acercamiento hacia una mujer, dato que también es analizado en el marco de la causa.