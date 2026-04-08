8 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Violencia

Violencia en Guaymallén: un hombre intentó atacar a su ex pareja y terminó apuñalado

Ocurrió en calle Pringles y Mansilla. El agresor quedó internado en el hospital Central con custodia policial. Tiene antecedentes penales que podrían complicarlo.

La situación escaló rápidamente y derivó en un enfrentamiento - Foto ilustrativa

La situación escaló rápidamente y derivó en un enfrentamiento - Foto ilustrativa

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Un grave episodio de violencia se registró este miércoles por la tarde en Guaymallén, cuando un hombre de 37 años intentó agredir a su ex pareja y terminó apuñalado en medio de una riña con la actual pareja de la mujer. Registraba una prohibición de acercamiento hacia la mujer.

El hecho ocurrió cerca de las 13.45 en la intersección de Juan Pringles y Mansilla, donde, según fuentes policiales, la situación escaló rápidamente y derivó en un enfrentamiento que dejó al presunto agresor gravemente herido.

Lee además
Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

Video: brutal pelea entre jóvenes en un boliche de Guaymallén en pleno show
La causa quedó encuadrada como homicidio simple en grado de tentativa

Cómo fue el violento ataque en Tunuyán que dejó a un adolescente en estado crítico

La reconstrucción del violento episodio

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer de 34 años se encontraba saliendo junto a su actual pareja, un joven de 26 años, cuando su ex se aproximó al lugar.

3 de Marzo de 2026, Ladrón atropellado, robo bicicleta en Las Heras, criminalística, científica, policía de Mendoza, peritaje policial, móvil, morguera
Registraba una prohibición de acercamiento hacia la mujer - Ilustrativa

Registraba una prohibición de acercamiento hacia la mujer - Ilustrativa

Según su testimonio, el hombre portaba un cuchillo e intentó atacarla, lo que motivó la intervención de su pareja actual. En ese contexto, ambos hombres comenzaron a forcejear, hasta que el joven de 26 años lo atacó con un arma blanca.

Minutos después del hecho, efectivos que patrullaban la zona fueron alertados por frecuencia sobre la presencia de una persona herida.

Al arribar, encontraron al hombre de 37 años con abundante sangrado en su pierna izquierda, por lo que le brindaron asistencia hasta la llegada del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Los médicos constataron múltiples heridas de arma blanca, entre ellas:

  • Una herida punzocortante en el muslo izquierdo
  • Una lesión en la axila izquierda

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde quedó internado.

hospital central, dengue, enfermedades respiratorias.jpg
El agresor fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde quedó internado

El agresor fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde quedó internado

Intervención judicial

Por disposición de la Oficina Fiscal N°1, el joven de 26 años señalado como presunto autor de las lesiones fue trasladado a la Comisaría 25°, donde quedó a disposición de la Justicia.

En paralelo, las autoridades dispusieron una consigna policial para la víctima, en caso de que continúe internada, mientras se avanza en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Los antecedentes que registraba el herido

Fuentes policiales indicaron que el hombre apuñalado posee antecedentes por delitos contra la propiedad, entre ellos robos simples, tentativa de robo y hurto.

Además, registraba una prohibición de acercamiento hacia una mujer, dato que también es analizado en el marco de la causa.

Temas
Seguí leyendo

Cómo actúa la DGE ante adolescentes en situaciones límite

Jugaban al fútbol y todo terminó de la peor manera en Tunuyán

Activaron el sistema Ojos en Alerta y tres sospechosos fueron detenidos en Ciudad

Tensión en Guaymallén por un choque que dejó más de 10 heridos

Tragedia en Alta Montaña: un motociclista murió tras un fuerte accidente

El colectivero que mató a una mujer a la salida de un boliche en Guaymallén fue condenado

El martirio de una mujer de Las Heras con su hijo y nieto: ambos fueron detenidos

Importante despliegue policial por un colectivo secuestrado: 24 detenidos

LO QUE SE LEE AHORA
Las plantas que estaban cultivando los acusados en la casa de la víctima, en Las Heras. 

El martirio de una mujer de Las Heras con su hijo y nieto: ambos fueron detenidos

Las Más Leídas

Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo.

Importante despliegue policial por un colectivo secuestrado: 24 detenidos

Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina video

Un camión perdió su carga en San Rafael y la reacción de la gente sorprendió

Se cayó la causa judicial contra mendocinos acusados de robo en Miami: los detalles

Quedaron absueltos: se derrumbó la causa contra los mendocinos en Miami

Las plantas que estaban cultivando los acusados en la casa de la víctima, en Las Heras. 

El martirio de una mujer de Las Heras con su hijo y nieto: ambos fueron detenidos

Los efectivos encontraron múltiples envoltorios que contenían sustancias ilícitas fraccionadas

Ocultaban droga en un lugar impensado de una cárcel de Mendoza y fueron descubiertos