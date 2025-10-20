Qué pasa con Internet: caída global afecta a una multitud de sitios web

La caída global de Internet registrada este lunes encendió las alertas en todo el ecosistema digital . Sitios como Amazon, Netflix, Roblox, Facebook, Naranja X y hasta plataformas bancarias argentinas registraron interrupciones por fallas en los servidores de Amazon Web Services (AWS), dejando a millones de usuarios sin acceso a servicios esenciales .

El problema se originó en la red Elastic Compute Cloud (EC2) de Amazon, una tecnología que permite a las empresas operar aplicaciones y almacenar datos en la nube. Según la compañía, un fallo interno en un sistema de monitoreo afectó la conectividad y obligó a restringir la creación de nuevos servidores para evitar un colapso mayor.

En el sitio Down Detector, miles de usuarios reportaron cortes parciales o totales en aplicaciones de pago, streaming y comunicación. Plataformas como Ualá, Flow, Claro y Personal también experimentaron inestabilidad . Se registraron picos de más de seis millones de reportes globales en sólo dos horas.

Algunos sitios que se vieron afectados por la caída masiva de Internet

Internet | Down Detector, el sitio en donde se reporta la caída de sitios en línea

Amazon y AWS (servidores principales)

Netflix, Instagram y YouTube

WhatsApp y Snapchat

Naranja X, Banco Nación, Banco Provincia y Galicia

League of Legends, Roblox y Fortnite

Flow Cablevisión y Personal Argentina

La magnitud del impacto demostró la dependencia de Internet moderna en los servicios en la nube, especialmente en AWS, que concentra el 37 % del mercado global. Mientras tanto, Elon Musk se burló del colapso en su red X (ex Twitter) asegurando que su plataforma no depende de los servicios de AWS

Cuándo se normalizará el servicio

Amazon informó que ya trabaja para restablecer la conectividad total de su red EC2. Aunque algunas regiones, como Estados Unidos y Europa, muestran señales de recuperación, la compañía advirtió que los problemas podrían persistir de forma intermitente durante las próximas horas.

En América Latina, se espera una recuperación paulatina a lo largo del día, según las mediciones de Ookla y Down Detector. Sin embargo, la empresa no confirmó un horario exacto para el restablecimiento completo.

El incidente volvió a poner sobre la mesa un debate clave: la fragilidad de Internet ante fallas concentradas en pocas empresas proveedoras. Expertos en conectividad sostienen que este episodio “expone la vulnerabilidad de la red global” y subrayan la necesidad de contar con sistemas de respaldo./CNN.