Cuándo es el próximo feriado de 2025 y cuántos quedan.

Por Sitio Andino Sociedad







De acuerdo con el calendario oficial, aún quedan dos fines de semana extra largos y cuatro feriados nacionales en Argentina. Con los días cada vez más cálidos, conocer las fechas es clave para planificar escapadas, actividades con amigos o familia, descansar o disfrutar de una jornada al aire libre.

Cuándo es el próximo feriado del 2025 El 20 de noviembre tendrá lugar el Día de la Soberanía Nacional. Sin embargo, como este año cae jueves, el Gobierno decidió trasladarlo al lunes 24 y fijar el viernes 21 como un día no laborable con fines turísticos.

24 de noviembre: la historia detrás del Día de la Soberanía Nacional El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las tropas de la Confederación Argentina, lideradas por Juan Manuel de Rosas, enfrentaron a las flotas británica y francesa que pretendían navegar libremente los ríos Paraná y Uruguay.

Calendario de feriados nacionales 2025 A continuación, el esquema completo de feriados confirmados por el Gobierno para los próximos meses:

Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se pasa al lunes 24)

Compartí la nota:







