13 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

13 de octubre: a 15 años del rescate de los 33 mineros chilenos

Este 13 de octubre se cumplen 15 años del rescate de los 33 mineros en Chile. Repasá todos los detalles de aquella jornada que conmovió al mundo.

13 de octubre: a 15 años del rescate de los 33 mineros chilenos

13 de octubre: a 15 años del rescate de los 33 mineros chilenos

Por Sitio Andino Sociedad

Este 13 de octubre se cumplen 15 años del histórico rescate de los 33 mineros que permanecieron atrapados durante más de dos meses a 700 metros de profundidad en la mina San José, ubicada en el norte de Chile. A continuación, te contamos más detalles.

mineros, Chile (2)
Aniversario del rescate de los 33 mineros chilenos

Aniversario del rescate de los 33 mineros chilenos

La historia que conmovió al mundo: a 15 años del rescate de los 33 mineros en Chile

El hecho ocurrió tras un derrumbe el 5 de agosto de 2010, atribuido a una combinación de negligencias por parte de la empresa propietaria del yacimiento y falta de fiscalización estatal, en el principal país productor de cobre del mundo.

Lee además
13 de octubre: por qué se recuerda el Día Mundial de la Trombosis
Efemérides

13 de octubre: por qué se recuerda el Día Mundial de la Trombosis
¿Por qué se celebra el Día del Psicólogo en Argentina el 13 de octubre?
Efemérides

¿Por qué se celebra el Día del Psicólogo en Argentina el 13 de octubre?

La noticia tuvo una enorme repercusión internacional: cientos de periodistas viajaron al lugar para cubrir en detalle el operativo de rescate. Tras 17 días de incertidumbre, una sonda logró alcanzar el refugio donde estaban los mineros, soportando temperaturas superiores a los 30 grados. Desde el fondo, enviaron un mensaje que se volvió histórico: "Estamos bien en el refugio los 33".

A partir de ese momento, los trabajos se intensificaron. Finalmente, el 13 de octubre, uno por uno fueron rescatados a través de una cápsula especialmente diseñada. El primero en salir fue Florencio Ávalos, mientras que el último fue el jefe de turno, Luis Urzúa, quien tardó apenas ocho minutos en llegar a la superficie.

Este operativo sin precedentes fue seguido en vivo por millones de personas en todo el mundo y quedó grabado en la memoria colectiva como un verdadero milagro moderno. / El Litoral

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este día, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Banco Nación ayuda a tu bolsillo: promociones en jugueterías que son irresistibles

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: origen y significado del 12 de octubre

El emblema de La Paz y la provincia: el Arco del Desaguadero celebra 89 años

¿Por qué se recuerda el Día del Dulce de Leche el 11 de octubre?

Hoy, 11 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos

10 de octubre: por qué se celebra el Día Nacional de la Danza

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1323 del domingo 12 de octubre

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre

El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos
Su padre está detenido

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Te Puede Interesar

Presupuesto 2026: la oposición ya analiza el proyecto y surgen críticas al pedido de roll-over del Gobierno.
Legislatura

Presupuesto 2026: la oposición ya analiza el proyecto y surgen críticas al pedido de "roll-over" del Gobierno

Por Florencia Martinez del Rio
El vuelco ocurrió en San Luis, este domingo por la tarde. Foto: Gentileza Diario de la Replública. 
volvían de la final

San Luis: trágica muerte de un hincha de Gimnasia y su sobrina de 2 meses

Por Sitio Andino Policiales
OSEP se moderniza: habilitó la Teleconsulta médica en toda la provincia de Mendoza.
Avance médico

OSEP se moderniza: habilitó la Teleconsulta médica en toda la provincia de Mendoza

Por Natalia Mantineo