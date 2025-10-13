13 de octubre: a 15 años del rescate de los 33 mineros chilenos

Este 13 de octubre se cumplen 15 años del histórico rescate de los 33 mineros que permanecieron atrapados durante más de dos meses a 700 metros de profundidad en la mina San José, ubicada en el norte de Chile. A continuación, te contamos más detalles.

El hecho ocurrió tras un derrumbe el 5 de agosto de 2010, atribuido a una combinación de negligencias por parte de la empresa propietaria del yacimiento y falta de fiscalización estatal, en el principal país productor de cobre del mundo.

La noticia tuvo una enorme repercusión internacional: cientos de periodistas viajaron al lugar para cubrir en detalle el operativo de rescate. Tras 17 días de incertidumbre, una sonda logró alcanzar el refugio donde estaban los mineros, soportando temperaturas superiores a los 30 grados. Desde el fondo, enviaron un mensaje que se volvió histórico: "Estamos bien en el refugio los 33".

A partir de ese momento, los trabajos se intensificaron. Finalmente, el 13 de octubre, uno por uno fueron rescatados a través de una cápsula especialmente diseñada. El primero en salir fue Florencio Ávalos, mientras que el último fue el jefe de turno, Luis Urzúa, quien tardó apenas ocho minutos en llegar a la superficie.

Este operativo sin precedentes fue seguido en vivo por millones de personas en todo el mundo y quedó grabado en la memoria colectiva como un verdadero milagro moderno. / El Litoral Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este día, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

