10 de octubre de 2025
10 de octubre: por qué se celebra el Día Nacional de la Danza

Cada 10 de octubre, se conmemora el Día Nacional de la Danza.

10 de octubre: por qué se celebra el Día Nacional de la Danza

Cada 10 de octubre se celebra el Día Nacional de la Danza en Argentina. En esta nota te contamos en detalle qué hecho dio origen a esta efeméride, su importancia histórica y los motivos por los que se conmemora cada año.

Según diversas fuentes, cada 10 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Danza, en homenaje a los nueve bailarines del elenco estable del Teatro Colón que fallecieron en un accidente aéreo ocurrido en la misma fecha del año 1971.

Las autoridades indican que el avión se dirigía de Buenos Aires a Chubut, y entre los pasajeros se encontraban estos profesionales, que se dirigían al Teatro Español de Trelew para participar en un espectáculo a beneficio.

Esta jornada también busca resaltar la danza como disciplina artística y recordar a todos aquellos intérpretes que se destacaron a lo largo de la historia. / Jujuy Al Momento

