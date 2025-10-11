Hoy, 11 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Por Sitio Andino Sociedad







Este 11 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, una efeméride que se celebra el segundo sábado de cada año. En esta nota, te contamos el propósito de esta jornada y por qué es tan relevante.

Cuidados Paliativos (2) Por qué este 11 de octubre se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos 11 de octubre: Día Mundial de los Cuidados Paliativos Los cuidados paliativos tienen raíces antiguas, remontándose a la Edad Media, cuando se intentaba ofrecer consuelo a quienes enfrentaban enfermedades incurables en un contexto de escasos avances médicos y precarias condiciones sanitarias.

Aunque no se conoce con precisión cuándo se instauró esta efeméride, su propósito es generar conciencia sobre la importancia de estos cuidados y facilitar que pacientes y familiares atraviesen momentos difíciles con mayor apoyo y comprensión.

Los profesionales que se dedican a esta área buscan que los pacientes terminales puedan enfocarse en los aspectos positivos de su vida y encontrar paz interior, valorando cada instante vivido. Además, trabajan junto a las familias para prepararlas emocionalmente ante la pérdida inminente, mediante terapias psicológicas y apoyo social, con el fin de ayudar a cerrar ciclos y enfrentar el duelo de manera saludable.

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 11 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

