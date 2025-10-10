Día Mundial de la Salud Mental: origen y por qué se celebra el 10 de octubre

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha creada con el objetivo de generar conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y promover acciones para abordar el cuidado del bienestar emocional.
Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Conocé el origen de esta fecha y algunas claves para cuidar tu bienestar emocional.
Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha creada con el objetivo de generar conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y promover acciones para abordar el cuidado del bienestar emocional.
El Día Mundial de la Salud Mental se celebra cada 10 de octubre por iniciativa de la Federación Mundial de Salud Mental, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta jornada busca sensibilizar a la población sobre los trastornos mentales y movilizar esfuerzos globales para mejorar la atención, comprensión y acompañamiento de quienes los padecen.
Además, promueve programas y políticas públicas orientados a cambiar la percepción social sobre la salud mental y a eliminar los estigmas que aún persisten.
En Argentina, el Congreso Nacional instituyó esta fecha como Día Nacional de la Salud Mental mediante la Ley N.º 26.959, promulgada el 31 de julio de 2014, en concordancia con la efeméride internacional.
Actualmente, millones de personas en el mundo padecen algún tipo de trastorno mental, desde los vinculados al consumo de alcohol y drogas hasta otros más comunes como la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia, el Alzheimer o la epilepsia.
Mantener una buena salud mental implica equilibrar el cuerpo, las emociones y las relaciones sociales. Entre ellas:
Cuidado físico y estilo de vida:
Bienestar emocional y social:
Desarrollo personal y mental:
Fuente: DGE