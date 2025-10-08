8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
efemérides

Día del Trabajador Rural: historia y significado del 8 de octubre en Argentina

Cada 8 de octubre, en Argentina se recuerda el Día del Trabajador Rural. Conocé el origen de la fecha en la siguiente nota.

Día del Trabajador Rural: historia y significado del 8 de octubre en Argentina

Día del Trabajador Rural: historia y significado del 8 de octubre en Argentina

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 8 de octubre se celebra el Día del Trabajador Rural en Argentina, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes participan en la producción de alimentos desde su etapa inicial hasta su procesamiento y distribución. En esta nota, repasamos el origen de esta efeméride.

Por qué se celebra el Día del Trabajador Rural el 8 de octubre

El origen de esta conmemoración se remonta al 8 de octubre de 1944, tras la sanción del primer Estatuto del Peón de Campo, durante la presidencia del general Edelmiro Farrell e impulsado por su secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón.

Lee además
De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en octubre 2025: valores por hora y jornada completa
MONTOS CONFIRMADOS

De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en octubre 2025: valores por hora y jornada completa
Qué pasa el 10 de octubre: ¿feriado nacional o día no laborable?
A tener en cuenta

Qué pasa el 10 de octubre: ¿feriado nacional o día no laborable?

Gracias a esta ley, se establecieron importantes avances en los derechos laborales de quienes trabajan en la actividad agraria, entre los que se destacan la defensa del salario del peón, el pago en moneda nacional, la prohibición de retenciones ilegales, descansos obligatorios, vacaciones pagas, entre otros beneficios importantes.

Trabajador rural - Perón
El trabajador de campo tiene una segunda fecha de celebración: el Día del Ruralista Argentino el 18 de marzo.

El trabajador de campo tiene una segunda fecha de celebración: el Día del Ruralista Argentino el 18 de marzo.

Aunque el Estatuto sufrió dos derogaciones, fue reinstaurado en 2004 y reafirmado con la sanción de la ley en 2011.

Qué hace y a quién se llama trabajador rural

Según la ley, se considera trabajador rural a quienes participan en todas las actividades vinculadas a la producción inicial de alimentos, incluyendo sectores agrícola, pecuario, forestal, avícola, apícola, hortícola y otros similares.

También comprende a quienes realizan manipulación y almacenamiento de cereales, oleaginosos, legumbres, hortalizas, semillas y otros productos agrarios; trabajadores en ferias y remates de hacienda; y aquellos dedicados al empaque de frutos y productos del campo.

Diferencias con el Día del Ruralista Argentino del 18 de marzo

El 18 de marzo se celebra el Día del Ruralista Argentino, instituido por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en 1989, con el objetivo de destacar el protagonismo de quienes trabajan en el campo en beneficio del país.

Según las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), esta fecha reconoce “la labor diaria del hombre y la mujer de campo que, a través de instituciones o de su accionar personal, contribuyen al bienestar de la comunidad agropecuaria y al crecimiento productivo de Argentina”.

Fuente: Argentina.gob.ar y Agrofy News

Temas
Seguí leyendo

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Dislexia en Mendoza, la lucha por diagnosticar y acompañar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Dislexia: su origen y significado

A 130 años del nacimiento de Perón: su vida, legado y momentos clave

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 8 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 8 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 8 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Las Más Leídas

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

El actual secretario gremial asume la conducción del gremio docente.
Elecciones internas

El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Las maniobras, permitieron reforzar la presencia policial en la vía pública y desactivar diversos ilícitos
Operativo coordinado

Operativos policiales en Mendoza: detenidos, vehículos recuperados y droga incautada

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años.
infracciones

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cuál es la multa por no votar?

Te Puede Interesar

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Por Natalia Mantineo
García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Por Pablo Segura
Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles. Imagen ilustrativa
Emergencia fitosanitaria

Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles

Por Sitio Andino Departamentales