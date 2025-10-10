¿Por qué se recuerda el Día del Industrial Panadero en Argentina el 10 de octubre?

Cada 10 de octubre se celebra en Argentina el Día del Industrial Panadero, una fecha que no solo homenajea el trabajo de quienes viven de esta profesión, sino que también recuerda a su patrono, San Honorato, quien además es considerado el santo de los floristas.

Sin embargo, según la leyenda, Honorato intentó renunciar al cargo hasta recibir una señal divina: un rayo de luz y una gota de óleo descendieron sobre su cabeza. En ese momento, una mujer que amasaba pan dudó de la veracidad del milagro y pidió una prueba que consistió en que la pala que usaba para hornear se convirtiera en árbol. Al enterrarla, de inmediato brotó un árbol de morera con abundantes flores y hojas, lo que se interpretó como una manifestación celestial.

san honorato El Día del Industrial Panadero en Argentina es en honor a San Honorato. fOTO: WEB Por este hecho, Honorato fue proclamado patrono de los panaderos y floristas. En Francia, su festividad se celebra el 16 de mayo, en conmemoración de la creación del sindicato de panaderos en la iglesia que lleva su nombre. En Argentina, en cambio, el 10 de octubre se toma como ocasión para reconocer a quienes elaboran, hornean y producen pan, facturas, pasteles y tortas, así como a quienes operan las maquinarias que permiten una producción a gran escala.

Diferencia con el Día del Panadero (4 de agosto) En Argentina existe otra efeméride que también celebra a los panaderos para el 4 de agosto, conocido como el Día del Panadero. Aunque ambas efemérides tienen un propósito similar, esta conmemora la fundación de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, creada en 1887. Fuente: Chaco día por día

