Fin de semana largo: ¿Son más baratos los alquileres temporarios en Mendoza o Chile?

Se acerca un nuevo fin de semana largo, y algunos mendocinos aprovecharán para viajar y despejarse. Dentro de la provincia hay una diversidad de opciones para aquellos que elijan descansar en su territorio, mientras que si deciden cruzar la Cordillera, el país vecino brinda una gran cantidad de alquileres disponibles para alojarse en departamentos.

Para una familia compuesta por dos adultos y dos niños, un departamento puede ser una buena opción para este fin de semana largo que comenzará el viernes y finalizará el domingo, es decir que serían tres días y dos noches de alojamiento.

En el sur mendocino, hay una amplia variedad de precios . En San Rafael , específicamente, un departamento tiene un valor base de $64.112 y escala hasta $541.392 por los tres días y dos noches para cuatro personas. En el caso más económico, el alquiler cuenta con 75 metros cuadrados, cocina, baño en suite, balcón o terraza, vista a las montañas, aire acondicionado, televisión, estacionamiento y WiFi.

Mientras que la opción más costosa , tiene 410 metros cuadrados, cocina, baño en suite, aire acondicionado, patio, televisor, internet, lavarropas y calefacción, estacionamiento y parrilla.

Cuánto sale alquilar un departamento en Potrerillos el próximo fin de semana largo

Más cerca de la capital mendocina, los valores se incrementan. Alquilar un departamento en Potrerillos puede valer hasta $473.006, con prestaciones para una familia de cuatro personas, por tres días y dos noches. Mientras que el precio base es de $176.665.

La opción más económica cuenta con estacionamiento, baño privado, cocina, televisor, jardín y calefacción. Sin embargo, si se buscan mayores prestaciones, los departamentos más costosos también brindan pileta, parrilla, WiFi, artículos de tocador, chimenea, bañera, toallas, entre otros.

dique potrerillos, túnel, lago Potrerillos es el lugar ideal para aquellos que busquen un paisaje único. Foto: Cristian Lozano

Cerquita de las montañas: opciones de Valle de Uco

En el Valle de Uco se pueden encontrar alquileres diversos, que parten desde $113.977 y escalan hasta $615.478, según las prestaciones que brinden. A su vez, en todos los casos los valores se pueden ver afectados por el pago de impuestos nacionales.

El departamento más económico está ubicado en Tunuyán y cuenta con estacionamiento, WiFi, televisor, cocina y calefacción, mientras que las opciones con valores más elevados, tienen prestaciones como solarium, pileta, vista a la montaña, aire acondicionado, patio, parrilla, entre otras.

Alquilar departamentos en Chile: ¿Más barato o más caro?

Quienes opten por cruzar hacia Chile, pueden encontrar precios similares de los de Potrerillos y Valle de Uco. Por ejemplo, en Viña del Mar los precios de los departamentos para alquilar parten desde $132.906 (moneda argentina), con living, televisor, cocina equipada, WiFi y lavarropas.

Los valores más elevados llegan a $1.082.784, algunos con vista al mar, estacionamiento, internet, balcón, parrilla, terraza, lavarropas, toallas, ropa de cama, entre otras prestaciones.

En el caso de Reñaca, el precio base es de $131.704 para una familia de cuatro personas, por tres días y dos noches, con televisor, toallas, ropa de cama, cocina, terraza, internet y pileta privada. Sin embargo, los valores de los apartamentos suben hasta $1.004.178, si se buscan con pileta, patio interno, parrilla, toallas y ropa de cama, pero con espacios más amplios.

En Concón, los valores son similares, dado que el mínimo es de $133.923 por un departamento con pileta, internet, balcón, bañera, cocina, terraza, lavarropas, televisor y calefacción. Mientras que el máximo es de $1.139.773, con cocina, pileta, balcón con vista al mar, aire acondicionado, patio, terraza, sauna e internet.

¿Es más barato alquilar en Mendoza o en Chile?

Si bien San Rafael tiene precios base más económicos de las seis ciudades mencionadas, los departamentos de Chile con valores bajos tienen mayores prestaciones como pileta o jardines, e incluso son más espaciosos. En lo que respecta a Valle de Uco, Viña del Mar, Reñaca y Concón, los montos mínimos son similares.

Los inquilinos de vacaciones tendrán que analizar el valor de los impuestos agregados, las prestaciones que desean disfrutar y otros gastos complementarios como traslados, comida y entretenimiento.