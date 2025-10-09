Cómo la Inteligencia Artificial transforma el reclutamiento y selección de personal en Argentina

La inteligencia artificial puede ayudar a enfrentar los desafíos que enfrentan los equipos de reclutamiento de personal en Argentina, tales como: largos tiempos para procesar currículums, demoras en respuestas, comunicación desordenada con candidatos, falta de reportes útiles y decisiones basadas más en intuición que en datos objetivos.

Reclutadores admiten que, por falta de tiempo y organización, no siempre dan feedback, generando experiencias frustrantes para los postulantes y pérdida de talento potencial. Al filtrar automáticamente currículums y preseleccionar candidatos, la IA reduce horas de trabajo manual y acelera los tiempos de respuesta hasta en un 40–70%.

Un estudio realizado por Randstad en la plataforma LinkedIn reveló que el 67% de los reclutadores optan por usar inteligencia artificial para identificar candidatos, lo que no solo acelera el proceso, sino que también mejora la calidad de los mismos

Los chatbots garantizan una comunicación constante: informan avances, responden dudas y mantienen Engagement. Para reportes y decisiones, la IA analiza datos, genera dashboards con fuentes de candidatos, rendimiento de contrataciones y ajuste cultural, colaborando en decisiones basadas en evidencia.

Soluciones personalizadas con un software de Capital Humano en Argentina

Yam Capital Humano es un Software que se encarga de optimizar todos los procesos del área, para incrementar la productividad y ganar tiempo en tareas operativas. Su módulo de Reclutamiento y Selección de Personal está potenciado con IA.

A continuación se mencionan las mejores ventajas que ofrece el sistema, a partir de la implementación de nuevas tecnologías en la operación de sus procesos internos:

Velocidad del proceso incrementada: Los datos rutinarios del colaborador de una empresa, que comúnmente los escribía el profesional de capital humano, a partir de la integración del módulo con IA son agregados automáticamente por la herramienta digital.

De la parte "HARD" del proceso, se hace cargo la IA. Por lo tanto, el responsable de selección ahora sólo tiene que preocuparse por lo "SOFT": A la persona, a su perfil, a sus competencias. De esta forma, el acompañamiento del responsable en este proceso se vuelve más cercano, reforzando el Feedback y disminuyendo su tiempo de entrega.

Información recopilada de entrevistas automática: Todo lo que queda registrado en una entrevista puede ser utilizado por la IA. Y esto significa que un candidato, que ofrece información sobre sus gustos, preferencias, actividades extra-laborales, etc. Quedará anotado en los informes posteriores. Esta automatización permite obtener comunicaciones más organizadas.

Reportes automáticos para presentar a clientes y gerencias: Con ayuda de la IA, los reportes de selección se vuelven mucho más veloces. Esto, a su vez, facilita y agiliza la toma de decisiones de cualquier organización.

Se acelera todo el proceso de carga de información del candidato. Toda la información recopilada de un candidato en una entrevista se carga automáticamente en el CV de la persona.

En este marco, la selectora en Gestión Capital Humano, Noelia Mirchak, compartió su experiencia con el módulo de selección que utiliza inteligencia artificial. Destacó cómo el sistema agiliza los procesos internos y mejora la percepción de los clientes sobre el servicio:

Desde que empecé a utilizar el módulo de selección con inteligencia artificial dentro del sistema, vi plasmados muchísimos beneficios. Hoy el proceso es mucho más ágil: tareas que antes me llevaban horas, como el armado de reportes, hoy en día Yam te lo saca en segundos. El sistema analiza los CVs junto a las entrevistas que previamente grabo y subo, y genera un análisis completo que me permite tener una mirada mucho más integral del perfil desde el inicio.

"En cuanto a los clientes, veo un alto nivel de satisfacción. Les gusta mucho la innovación que aporta el módulo, el dinamismo del sistema, la posibilidad de contar con un informe completo de cada candidato y la rapidez con la que avanzamos en los procesos. Realmente perciben que estamos ofreciendo un servicio distinto, más moderno, que integra tecnología sin perder el criterio profesional, y eso los deja muy conformes", completó

Más información del Módulo de Selección de Personal

