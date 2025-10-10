10 de octubre de 2025
{}
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en octubre de 2025

La Prestación Alimentar que entrega la Anses es una ayuda económica para acceder a la canasta básica. Conocé cuánto se cobra en octubre y cuándo se acredita.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es una ayuda económica mensual que otorga la Anses para asegurar el acceso a la canasta básica. En esta nota te contamos cuánto cobrarán los beneficiarios, cuándo se paga en octubre y quiénes la reciben.

Tarjeta Alimentar ANSES: montos y fechas de pago en octubre 2025

Según la información oficial, el monto del beneficio se mantiene sin cambios. Por lo tanto, en octubre los beneficiarios recibirán la misma suma que en septiembre, ya que no se ajusta automáticamente por inflación:

  • Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Una vez aclarado esto, la Prestación Alimentar se paga en conjunto con las siguientes asistencias que distribuye la Anses:

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 1: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 2: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 21 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 23 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Si querés consultar el calendario de pagos completo para octubre, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

