Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en octubre de 2025

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es una ayuda económica mensual que otorga la Anses para asegurar el acceso a la canasta básica. En esta nota te contamos cuánto cobrarán los beneficiarios, cuándo se paga en octubre y quiénes la reciben.
Según la información oficial, el monto del beneficio se mantiene sin cambios. Por lo tanto, en octubre los beneficiarios recibirán la misma suma que en septiembre, ya que no se ajusta automáticamente por inflación:
Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Una vez aclarado esto, la Prestación Alimentar se paga en conjunto con las siguientes asistencias que distribuye la Anses:
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Documentos terminados en 0: 8 de octubre
Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre
Documentos terminados en 3: 13 de octubre
Documentos terminados en 4: 14 de octubre
Documentos terminados en 5: 15 de octubre
Documentos terminados en 6: 16 de octubre
Documentos terminados en 7: 17 de octubre
Documentos terminados en 8: 20 de octubre
Documentos terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: 9 de octubre
Documentos terminados en 1: 13 de octubre
Documentos terminados en 2: 14 de octubre
Documentos terminados en 3: 15 de octubre
Documentos terminados en 4: 16 de octubre
Documentos terminados en 5: 17 de octubre
Documentos terminados en 6: 20 de octubre
Documentos terminados en 7: 21 de octubre
Documentos terminados en 8: 22 de octubre
Documentos terminados en 9: 23 de octubre
Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
Documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Si querés consultar elcalendario de pagos completo para octubre, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.