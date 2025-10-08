Qué supermercados de Mendoza ofrecen descuentos a jubilados con el nuevo programa de ANSES

En octubre comenzará a regir un nuevo programa de beneficios en supermercados destinado a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) . Se trata de descuentos diseñados para aliviar el gasto de los adultos mayores y, al mismo tiempo, estimular el consumo .

El anuncio fue realizado recientemente por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES , con el objetivo de mejorar los ingresos y la capacidad de compra de los jubilados. Los descuentos oscilan entre el 10% y el 20% , sin límite de reintegro. Además, existen beneficios adicionales para quienes sean clientes del Banco de la Nación Argentina o del Banco Galicia .

Los principales comercios que participan del programa en la provincia ofrecen los siguientes beneficios:

Es importante señalar que los beneficios no aplican a productos de carnicería, electrodomésticos y marcas seleccionadas en Disco, Jumbo, Carrefour y Vea.

Disco, Jumbo, Vea, Coto y Carrefour son los supermercados con sede en Mendoza en los que se percibe el beneficio de Anses.

Cómo funciona el descuento para jubilados

El programa es automático y no requiere trámites previos. El beneficio se aplica cuando el jubilado o pensionado abona la compra con la tarjeta de débito con la que cobra su jubilación o pensión.

Reintegros adicionales para clientes de bancos

Los jubilados y pensionados pueden ampliar sus beneficios si cobran sus haberes en el Banco Nación o el Banco Galicia.

Banco Nación: los clientes acceden a un reintegro adicional del 5% , con un tope de $20.000. Además, el banco ofrece rendimientos diarios sobre el saldo de la cuenta hasta $500.000 (TNA 32%).

los clientes acceden a un , con un tope de $20.000. Además, el banco ofrece (TNA 32%). Banco Galicia: los beneficiarios pueden recibir hasta un 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito. El tope es de $20.000 mensual en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Quienes tengan una cuenta FIMA remunerada recibirán rendimientos diarios sin tope de saldo (TNA 33,2%).

Estos beneficios buscan incrementar el poder de compra de los jubilados y facilitar su acceso a productos de consumo diario, mientras se aprovechan las herramientas financieras adicionales que ofrecen los bancos participantes/ La Nación