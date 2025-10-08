8 de octubre de 2025
Sitio Andino
INCENTIVO

Qué supermercados de Mendoza ofrecen descuentos a jubilados con el nuevo programa de ANSES

ANSES lanzó un programa de beneficios para jubilados. Qué supermercados con sede en Mendoza están adheridos.

Por Sitio Andino Economía

En octubre comenzará a regir un nuevo programa de beneficios en supermercados destinado a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se trata de descuentos diseñados para aliviar el gasto de los adultos mayores y, al mismo tiempo, estimular el consumo.

Cuáles son los supermercados en Mendoza con descuentos para jubilados

Los principales comercios que participan del programa en la provincia ofrecen los siguientes beneficios:

  • Disco: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Jumbo: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Coto: 10% sin tope en todos los rubros. No acumulable con otras promociones.
  • Carrefour: 10% en todos los rubros, con un tope de reintegro de $35.000. No acumulable con otras promociones.
Disco, Jumbo, Vea, Coto y Carrefour son los supermercados con sede en Mendoza en los que se percibe el beneficio de Anses.

Es importante señalar que los beneficios no aplican a productos de carnicería, electrodomésticos y marcas seleccionadas en Disco, Jumbo, Carrefour y Vea.

Cómo funciona el descuento para jubilados

El programa es automático y no requiere trámites previos. El beneficio se aplica cuando el jubilado o pensionado abona la compra con la tarjeta de débito con la que cobra su jubilación o pensión.

Reintegros adicionales para clientes de bancos

Los jubilados y pensionados pueden ampliar sus beneficios si cobran sus haberes en el Banco Nación o el Banco Galicia.

  • Banco Nación: los clientes acceden a un reintegro adicional del 5%, con un tope de $20.000. Además, el banco ofrece rendimientos diarios sobre el saldo de la cuenta hasta $500.000 (TNA 32%).
  • Banco Galicia: los beneficiarios pueden recibir hasta un 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito. El tope es de $20.000 mensual en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Quienes tengan una cuenta FIMA remunerada recibirán rendimientos diarios sin tope de saldo (TNA 33,2%).

Estos beneficios buscan incrementar el poder de compra de los jubilados y facilitar su acceso a productos de consumo diario, mientras se aprovechan las herramientas financieras adicionales que ofrecen los bancos participantes/ La Nación

