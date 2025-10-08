8 de octubre de 2025
Cuándo y cómo pagar el monotributo en octubre 2025 según ARCA

ARCA informó la fecha límite y los montos del monotributo de octubre 2025. Cómo y dónde se puede realizar el pago mensual.

Cuándo y cómo pagar el monotributo en octubre 2025 según ARCA

Cuándo y cómo pagar el monotributo en octubre 2025 según ARCA

Por Sitio Andino Economía

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó la nueva fecha de vencimiento para el pago de la cuota mensual del régimen monotributo. A continuación, repasamos plazos, montos por categoría y las distintas opciones de pago disponibles para octubre de 2025.

Fecha límite para pagar el monotributo en octubre 2025

Los monotributistas tendrán tiempo hasta el 20 de octubre para abonar la cuota correspondiente al mes. Quienes no cumplan con el pago dentro del plazo comenzarán a acumular intereses por mora.

En caso de incumplimiento durante 10 meses consecutivos, el contribuyente será dado de baja del régimen por parte del organismo fiscal.

MONOTRIBUTO.jpg
Hasta el 20 de octubre hay tiempo para pagar el monotributo

Hasta el 20 de octubre hay tiempo para pagar el monotributo

Formas de pago del monotributo en octubre 2025

Los contribuyentes pueden utilizar las siguientes vías para abonar la cuota mensual:

1. Sitio web de ARCA:

Desde el servicio con clave fiscal “Presentación de DDJJ y Pagos” se genera el Volante Electrónico de Pago (VEP), donde se detalla la obligación a cancelar, incluyendo CUIT, período, impuesto, concepto, subconcepto e importe. También se puede generar el VEP desde el servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.

Opciones de pago del VEP:

  • Código QR: descargar y registrar en billeteras habilitadas para realizar el pago.
  • Homebanking: la primera vez requiere obtener una clave en cajeros automáticos de la red de la tarjeta; luego el pago es inmediato.
  • Red Banelco: seleccionar “Otras Operaciones” para obtener la clave y realizar el pago a través de Pago Mis Cuentas.

2. Aplicaciones móviles:

Se puede usar Mi Monotributo o ARCA Móvil. Una vez generado el VEP, se debe ingresar al portal elegido para completar el pago.

3. Homebanking sin clave fiscal:

Permite autenticarse directamente en el sitio del banco y ser redirigido al portal de ARCA para abonar la cuota.

Montos a pagar por categoría en octubre 2025

El total a pagar de acuerdo a la categoría son los que se detallan a continuación:

  • Categoría A: $37.085,74
  • Categoría B: $42.216,41
  • Categoría C: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.
  • Categoría D: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes
  • Categoría E: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.
  • Categoría F: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.
  • Categoría G: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.
  • Categoría H: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.
  • Categoría I: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.
  • Categoría J: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.
  • Categoría K: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

En definitiva, cumplir con los plazos establecidos por ARCA permite a los monotributistas evitar recargos e intereses, además de mantener su situación fiscal regularizada/ Ámbito Financiero

