8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 8 de octubre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este miércoles.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 8 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 8 de octubre de 2025

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
inflacion y dolar: el mercado da por descontado que no bajara de dos y que se rompen las bandas
Predicciones económicas

Inflación y dólar: el mercado da por descontado que no bajará de dos y que se rompen las bandas
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 4 de diciembre de 2024.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 7 de octubre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, miércoles 8 de octubre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.440;
  • Para la venta a $1.460.
PLACA-MONEDA-EXTRANJERA 7 OCTUBRE

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, miércoles 8 de octubre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.533,02 para la compra;
  • A $1.534,23 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.541,98 para la compra;
  • A $1.552,63 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.826,50 para la compra;
  • A $1.891,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, miércoles 8 de octubre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.610 para la compra;
  • En $1.710 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $672 para la compra;
  • A $1488,20 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Ahora podés pagar combustible con dólares en YPF: cómo funciona el sistema

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 6 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 5 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 4 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 3 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 2 de octubre de 2025

Tras el respaldo de Bessent al Gobierno nacional, cómo reacciona el mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 1 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Quiénes cobrarán la Beca Progresar en octubre 2025 y cómo enterarte rápido
Te puede ser útil

Quiénes cobrarán la Beca Progresar en octubre 2025 y cómo enterarte rápido

Las Más Leídas

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

García tenía múltiples antecedentes penales por distintos delitos. 
el efectivo sigue aprehendido

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

La estación de servicio de Las Heras donde ocurrió el robo.
Investigación

Robo exprés en una estación de servicio de Las Heras: se llevaron la recaudación

Carina Sedano deja la conducción del SUTE.
Semana clave

Elecciones en el SUTE: más de 22 mil trabajadores de la educación votan una nueva conducción

Cómo ahorrar en octubre 2025: las mejores promociones bancarias en súper, combustible e indumentaria
ECONOMÍA FAMILIAR

Cómo ahorrar en octubre 2025: las mejores promociones bancarias en súper, combustible e indumentaria

Te Puede Interesar

Inflación y dólar: el mercado da por descontado que no bajará de dos y que se rompen las bandas
Predicciones económicas

Inflación y dólar: el mercado da por descontado que no bajará de dos y que se rompen las bandas

Por Marcelo López Álvarez
La funcionaria provincial participó de un evento organizado por la Embajada de Suecia. video
Minería

Jimena Latorre: "No hay desarrollo sin conectividad y energía confiable"

Por Sitio Andino Economía
El actual secretario gremial asume la conducción del gremio docente.
Elecciones internas

El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

Por Facundo La Rosa