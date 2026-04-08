Turismo y dólar: cómo el Mundial y los viajes al exterior presionan las reservas.

Durante 2025, la cuenta turismo del balance de pagos registró un déficit de aproximadamente 7.200 millones de dólares , casi el triple del desequilibrio verificado el año anterior. Así lo confirman las cifras recientemente publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos .

La mitad de ese saldo negativo se concentró en el primer trimestre, traccionada por el boom de argentinos que eligieron destinos externos (Brasil en primer lugar) durante la temporada estival. El dato no es menor: ilustra con precisión la magnitud del drenaje de divisas que el turismo emisivo representa para la economía argentina, así lo afirma un reciente paper del IERAL de la Fundación Mediterránea que analiza la preocupante situación de la balanza turística argentina .

Los primeros registros de 2026 ofrecen, sin embargo, señales de moderación. En el bimestre enero-febrero, la cantidad de argentinos que viajaron al exterior cayó un 10% respecto al mismo período del año anterior. En paralelo, el turismo receptivo (es decir, la llegada de visitantes extranjeros al país) creció un 4% en idéntico lapso. Ambas tendencias apuntan en la misma dirección: una corrección, todavía parcial, del pronunciado desequilibrio que caracterizó al verano previo.

Con todo, la magnitud del desbalance sigue siendo importante. Durante los dos primeros meses de 2026, la diferencia entre argentinos que salieron y extranjeros que ingresaron alcanzó los 2,2 millones de turistas . En febrero, esa brecha superó el millón de personas. Si bien la cifra resulta menor que la del período equivalente de 2025 (cuando el déficit fue de 2,6 millones), el margen de mejora es modesto. Las diferencias, como señala el propio análisis, no son de magnitud.

Un indicador estructural

Más allá de los números absolutos, en el primer bimestre de este año salieron del país 2,8 argentinos por cada extranjero que llegó a nuestro país.

El valor es similar al de 2017 y 2018, años que habían representado hasta entonces récords históricos de turismo emisivo. En 2025, ese indicador había alcanzado su pico máximo: 3,2 argentinos en el exterior por cada turista internacional en suelo argentino.

Las proyecciones para el primer trimestre

El informe del IERAL señala que con los datos disponibles, es posible elaborar proyecciones preliminares para el arranque de 2026. La salida de dólares por turismo emisivo en el primer trimestre sería inferior a la de igual período de 2025, aunque se mantendría por encima de los 4.000 millones de dólares. Los ingresos generados por turismo receptivo rondarían los 1.500 millones. El resultado es un déficit turístico que, si bien presenta una leve mejora interanual, continúa ejerciendo presión sobre las reservas y el tipo de cambio.

image La salida de dólares por turismo emisivo se modero en el primer bimestre. El mundial y la continuidad del dólar planchado preanuncian un nuevo crecimiento.

El factor Mundial

Una de las hipótesis que circula para explicar la moderación del turismo emisivo en verano es que una parte de los argentinos habría pospuesto sus viajes internacionales en función de la Copa Mundial de fútbol que se disputará este año en Estados Unidos, Canadá y México. Los indicios que apuntan hacia un flujo importante de viajeros argentinos hacia esa competencia son varios y se refuerzan mutuamente.

En primer lugar, el tipo de cambio para turismo resulta más favorable que durante el Mundial Qatar, cuando la brecha cambiaria elevaba el costo real del dólar turista al doble del valor actual. En segundo lugar, la sede del torneo es un destino familiar para los argentinos que viajan al exterior, cultural y geográficamente más accesible que el Golfo Pérsico. La menor distancia también incide directamente sobre los costos de conectividad aérea: la mayor oferta de vuelos hacia América del Norte abarata los pasajes de manera significativa.

Por último, existe un elemento sentimental que no debe subestimarse: existe la posibilidad de que este sea el último Mundial con Lionel Messi como figura del seleccionado argentino.

El conjunto de estos factores anticipa un nuevo período de presión sobre la balanza turística, aunque de impacto más acotado que el del verano. El turismo hacia el Mundial representaría un flujo adicional de divisas hacia el exterior, que se sumará a la demanda estacional habitual del sector.

Perspectiva y proporciones

Para dimensionar el fenómeno hay que ubicarlo en el contexto del eterno drama argentino de la demanda de divisas. El déficit turístico es relevante, pero no es el componente más pesado de la ecuación. En períodos electorales recientes, la demanda de atesoramiento privado representó cerca de cinco veces ese desequilibrio. El flujo mensual de importaciones de bienes es comparable, en orden de magnitud, al déficit anual de la cuenta de viajes. Y los vencimientos de deuda del Tesoro pueden superar con holgura lo que demanda el turismo emisivo en un trimestre.

En ese marco, el turismo opera como un factor de presión permanente (más en un año mundialista) y mensurable, pero que difícilmente explique por sí solo la evolución del tipo de cambio o el nivel de reservas. En definitiva, su relevancia es real pero su centralidad, relativa.