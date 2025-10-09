Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en octubre 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente a octubre. En esta nota, te contamos con detalle las fechas de cobro, el monto exacto y a quiénes les corresponde este beneficio.

Becas Progresar Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de octubre 2025 Fechas y montos de cobro de las Becas Progresar de octubre 2025 El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Todos los titulares del programa recibirán en octubre un monto de $35.000, aunque se les depositará inicialmente solo el 80% (es decir, $28.000). El 20% restante se paga a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que acredita la regularidad en la cursada.

A continuación, te presentamos el calendario de pagos correspondiente a este mes

Documentos terminados en 0 y 1 : lunes 13 de octubre

: lunes 13 de octubre Documentos terminados en 2 y 3 : martes 14 de octubre

: martes 14 de octubre Documentos terminados en 4 y 5 : miércoles 15 de octubre

: miércoles 15 de octubre Documentos terminados en 6 y 7 : jueves 16 de octubre

: jueves 16 de octubre Documentos terminados en 8 y 9: viernes 17 de octubre Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en octubre Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones: Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.

ingresando con CUIL y clave en la sección "Mis Cobros", donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente. Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.