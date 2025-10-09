9 de octubre de 2025
Sitio Andino
Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en octubre 2025

La ANSES dio a conocer los detalles del programa Progresar de octubre. Enterate cuándo cobrarás y cuánto te corresponde recibir.

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en octubre 2025

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en octubre 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente a octubre. En esta nota, te contamos con detalle las fechas de cobro, el monto exacto y a quiénes les corresponde este beneficio.

Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de octubre 2025

Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de octubre 2025

Fechas y montos de cobro de las Becas Progresar de octubre 2025

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Quiénes cobrarán la Beca Progresar en octubre 2025 y cómo enterarte rápido
Quiénes cobrarán la Beca Progresar en octubre 2025 y cómo enterarte rápido
Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025
Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025

Todos los titulares del programa recibirán en octubre un monto de $35.000, aunque se les depositará inicialmente solo el 80% (es decir, $28.000). El 20% restante se paga a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que acredita la regularidad en la cursada.

A continuación, te presentamos el calendario de pagos correspondiente a este mes

  • Documentos terminados en 0 y 1: lunes 13 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: martes 14 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 15 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: jueves 16 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: viernes 17 de octubre

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en octubre

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.
  • Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

