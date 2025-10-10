Conmoción en Pergamino: explosión en una feria de ciencias deja mas de diez alumnos heridos

Conmoción en la comunidad de Pergamino por el trágico accidente.

El experimento de un grupo escolar en una feria de ciencias de la localidad bonaerense de Pergamino terminó de la peor manera. Un docente y sus alumnos quisieron ensayar la actividad volcánica , pero la prueba explotó y dejó al menos diez heridos, uno de ellos, una nena, de gravedad.

El hecho ocurrió en el Instituto Comercial de Rancagua y quedó grabado por los celulares de las personas que esperaban el momento con expectativa.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#BuenosAires | Un experimento de feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua, en Pergamino, terminó en tragedia: al simular la erupción de un volcán, la estructura explotó inesperadamente. Al menos diez alumnos resultaron heridos por las chispas del incidente. Una menor está en estado grave y fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan. Las autoridades investigan cómo ocurrió el accidente y evalúan medidas de seguridad para evitar que hechos similares vuelvan a suceder. #escuela #accidente #experimento #explosión"

Habilitaron 18 casillas de control Demoras de hasta seis horas en el Paso Los Libertadores por el fin de semana largo

Según puede verse en la secuencia, en el centro de la escena hay una mesa con la prueba. A unos metros, alrededor, están el docente, los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa como padres.

Una llama sale del volcán usado para la experimentación y todos miran con ansiedad sobre lo que podría suceder. Se pueden escuchar, también, los gritos de emoción de los niños. De un segundo para el otro el fuego se descontrola, se convierte en una gran bola que casi alcanza el teco y desprende chispas. Luego, el volcán produce una explosión y la imagen se va a negro.

Por la gravedad de las lesiones, una de las menores heridas fue trasladada al Hospital Garrahan. El momento del traslado también fue grabado y compartido en redes sociales.

Embed - EXPLOSIÓN EN UNA FERIA DE CIENCIAS EN PERGAMINO

Más de diez heridos y una comunidad en shock

Ambulancias y personal de emergencia llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a los heridos al Hospital San José. Entre las víctimas hay adultos, pero la mayoría son estudiantes que participaban de la feria. Los médicos atendieron cortes, quemaduras y contusiones de distinta gravedad.

La explosión dejó a toda la comunidad de Rancagua en estado de conmoción. Padres, alumnos y docentes no salen del asombro por lo ocurrido en una actividad que debía ser segura y educativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gabrielediego/status/1976627104096657915&partner=&hide_thread=false Hoy en #MañanasArgentinas por @c5n te contamos la explosión durante una feria de ciencias escolar en Pergamino. Sucedió en la escuela comercial de Rancagua. Así explotaba un tubo con azufre carbón y sal. Hay una nena grave que llegó al Garrahan en helicóptero. Puede perder un ojo pic.twitter.com/YeRj0M5in6 — Diego G (@gabrielediego) October 10, 2025

En la ciudad de Pergamino, a 16 kilómetros, se atendieron a 12 personas con dolores torácicos, contusiones, heridas y signos de intoxicación. Todas ellas fueron estabilizadas, permanecieron en observación y ya recibieron el alta. Además, cinco menores fueron atendidos con vómitos y signos de intoxicación leve.