11 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

¿Por qué se recuerda el Día del Dulce de Leche el 11 de octubre?

Cada 11 de octubre, a nivel internacional, se celebra el Día del Dulce de Leche. Descubrí el origen y significado de la fecha en la nota.

¿Por qué se recuerda el Día del Dulce de Leche el 11 de octubre?

¿Por qué se recuerda el Día del Dulce de Leche el 11 de octubre?

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 11 de octubre se celebra el Día Internacional del Dulce de Leche, una fecha creada para rendir homenaje a uno de los productos más emblemáticos y representativos de la gastronomía argentina. Sin embargo, su origen sigue siendo motivo de disputa con algunos países vecinos de Latinoamérica.

Día del Dulce de Leche: por qué se celebra el 11 de octubre

La efeméride del Día Internacional del Dulce de Leche nació en 1998, impulsada por el Centro Argentino de Promoción del Dulce de Leche, con el objetivo de destacar este tradicional alimento que cuenta con miles de fanáticos en Argentina y en todo el mundo. Desde entonces, la fecha adquirió carácter internacional.

Lee además
Todos los resultados de la Quiniela de Mendoza de este sábado 11 de octubre.
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 11 de octubre
Hoy, 11 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos
Efemérides

Hoy, 11 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Más allá de la celebración, uno de los temas más curiosos es el origen del dulce de leche, que sigue rodeado de distintas versiones. La más difundida en Argentina remonta su creación a 1829, cuando una sirvienta del prócer Juan Manuel de Rosas habría olvidado en el fuego una mezcla de leche y azúcar, dando origen -por accidente- a una crema espesa y acaramelada.

Aunque se suele ubicar este hecho en una estancia de Cañuelas, existen disputas históricas con Uruguay y Chile sobre la autoría del producto. Incluso, algunos registros antiguos mencionan preparaciones similares en Asia y Europa. Aun así, en Argentina su adopción fue tan amplia que hoy resulta imposible no asociarlo con la identidad gastronómica nacional.

Cómo hacer dulce de leche casero

Ingredientes:

  • 1 litro de leche entera de vaca
  • 200 g de azúcar común
  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 chorrito de extracto de vainilla (o ½ chaucha de vainilla)

Preparación paso a paso:

  1. Calentar la leche en una olla sin dejar que hierva.
  2. Agregar el azúcar y el extracto de vainilla.
  3. Cuando rompa el hervor, incorporar el bicarbonato de sodio. Remover constantemente para evitar que el azúcar se pegue en el fondo.
  4. Cocinar a fuego moderado o bajo durante una hora, controlando que la leche no se queme.
  5. A medida que la mezcla adquiera un tono más oscuro, remover en forma de “8” con una cuchara de madera hasta alcanzar la consistencia deseada.
  6. Para verificar el punto justo, colocar una pequeña porción en un plato y dejar enfriar unos segundos: la textura debe ser firme y cremosa.
  7. Una vez listo, envasar el dulce de leche en un frasco previamente esterilizado.

Fuente: Cookpad.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 11 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 11 de octubre

Ventoso, descenso de la temperatura y Zonda: el pronóstico para este sábado en Mendoza

Hidratación en días sofocantes de Mendoza: consejos claves para evitar golpes de calor

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

Demoras de hasta seis horas en el Paso Los Libertadores por el fin de semana largo

Conmoción en Pergamino: explosión en una feria de ciencias deja mas de diez alumnos heridos

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 10 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
El Zonda volvería a presentarse en la provincia de Mendoza este sábado.
Alerta amarilla

Ventoso, descenso de la temperatura y Zonda: el pronóstico para este sábado en Mendoza

Las Más Leídas

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza
Tras 11 horas de trabajo

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre  EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre

Finalistas de La Voz Argentina 2025: conocé a cada uno y su camino al título
Se viene la gran final

Finalistas de La Voz Argentina 2025: conocé a cada uno y su camino al título

Milei y las autoridades de Sur Energy se reunieron y confirmaron la inversión en La Patagonia.
Polo de IA en Argentina

OpenAI anunció inversión récord en la Patagonia para crear un mega centro de inteligencia artificial

Festival del Lomo este feriado en Godoy Cruz.
Concurso con identidad mendocina

Lomo, cerveza y música: así se vive el festival más sabroso de Godoy Cruz

Te Puede Interesar

El presidente Javier Milei con el confirmado primer candidato  a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. 
Escándalo

La Cámara Electoral habilitó a que Diego Santilli encabece la lista de LLA tras la renuncia de Espert

Por Sitio Andino Política
Del vino al vermut, el renacimiento de la bebida inmigrante que conquistó la Argentina.
Vitivinicultura

Del vino al vermut, el renacimiento de la bebida inmigrante que conquistó la Argentina

Por Marcelo López Álvarez
Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas
Fascinante

Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas

Por Juan Pablo Strappazzon