Hidratación en días sofocantes de Mendoza: consejos claves para evitar golpes de calor

La primavera llegó con intensidad a la provincia de Mendoza y, esta semana, los pronósticos prevén máximas superiores a los 30°C . De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas , los días serán soleados y con buen tiempo, pero se debe reforzar la importancia de la hidratación para evitar sufrir golpes de calor .

La DCC estima que este viernes 10 , la amplitud térmica se achicará, con temperaturas entre los 30°C y 16°C . Ante este panorama, se aconseja tomar las precauciones necesarias y prestar especial atención a bebés, niños y adultos mayores.

El agotamiento y golpe de calor son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso. En estas situaciones, el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura.

El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40° C o más.

Entre las medidas a tener en cuenta, se aconseja beber abundante agua durante todo el día, evitar el ejercicio físico al aire libre en horas de sol intenso y permanecer en lugares frescos.

La ingesta calculada de la población sana es entre 2 y 2,5 litros sumando bebidas y alimentos. Foto: Cristian Lozano

La ingesta calculada de la población sana es entre 2 y 2,5 litros sumando bebidas y alimentos. La sed no es una alerta eficaz para una hidratación suficiente, ya que la sensación de sed aparece cuando ya se ha perdido el 1% a 2% del peso en agua.

Teniendo en cuenta que la mejor fuente de ingesta es el agua potable y pura, su ingesta diaria no debería ser menor a las dos terceras partes de la recomendación diaria de agua, es decir, aproximadamente un litro y medio. Asimismo, es importante evitar el consumo de bebidas alcohólicas o muy dulces e infusiones calientes; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros y protegerse del sol con sombrero o gorra.

Cuáles son los síntomas del golpe de calor

Ante la presencia de varios síntomas, se debe consultar con un profesional de la salud y tomar conductas activas. El agotamiento por calor es un estadio previo al golpe de calor y hay que reconocerlo para prevenir una situación más grave. Las señales son las siguientes:

Sudoración excesiva;

Piel pálida y fresca;

Sensación de calor sofocante;

Sed intensa y sequedad en la boca;

Calambres musculares;

Agotamiento, cansancio o debilidad;

Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos;

Dolores de cabeza;

Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños);

Mareos o desmayos.

Cuando el cuadro de golpe de calor se agrava, la temperatura corporal puede ascender a 39°C o 40°C (medida en la axila), e incluso superar esa cifra. Además, por el hecho de que se agota la transpiración, la piel se torna roja, caliente y seca; el individuo puede comenzar a sentir un dolor palpitante de cabeza; la respiración y la frecuencia cardíaca se aceleran y pueden producirse convulsiones. En los bebés, puede verse la piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal (sudamina).

Hay que prestar especial atención a bebés, niños y adultos mayores durante los días de extremo calor. Foto: Cristian Lozano

Asimismo, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud provincial, las personas que sufren un golpe de calor también pueden sentir alteración del estado mental y del comportamiento, como vértigo, mareos, desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento.

Recomendaciones para los grupos de riesgo

Las personas mayores de 65 años, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, hipertensión arterial, diabetes y obesidad) deberán extremar los cuidados para evitar sufrir un golpe de calor o, en caso de padecerlo, que su cuadro no se agrave.

Para lactantes y niños pequeños:

Dar el pecho a los lactantes con más frecuencia;

Hacer que beban agua fresca y segura;

Trasladarse a lugares frescos y ventilados;

Ducharse o mojarse el cuerpo con agua fresca;

Qué hacer ante un niño con agotamiento por calor:

Además de las recomendaciones anteriores, se sugiere:

Desvestirlo (exponer el cuerpo al fresco);

Que esté quieto y descanse;

Consultar con su pediatra o un centro de salud;

Darle de beber agua si está consciente.

Qué no hacer:

No administrar medicamentos antifebriles;

No friccionar la piel con alcohol, porque causa intoxicación.

Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas:

Tomar abundante agua, al menos 2 litros diarios y con frecuencia, aunque no se sienta sed;

Evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día;

Cubrir la cabeza con sombrero o gorra y vestirse con ropa ligera, de colores claros;

Usar anteojos para protegerse del sol;

Recomendaciones generales:

En caso de tener que salir a la calle, caminar en lo posible por la sombra;

Darse un baño diario, preferentemente en forma de ducha o bien refrescarse con paños húmedos;

Aumentar el consumo de frutas y verduras frescas ;

Evitar el alcohol, las bebidas con cafeína y las comidas calientes;

Dentro de la casa, quedarse en la sala más fresca;

En caso de vivir solo, tratar de mantenerse en contacto con alguien cercano;

Si se siente malestar por el calor, se sugiere pedir ayuda. Si, además, aparecen síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos o mareos, consultar con urgencia al médico;