13 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 13 de octubre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El pronóstico para la alta montaña indica para este lunes cielo generalmente despejado.

El pronóstico para la alta montaña indica para este lunes cielo generalmente despejado.

Foto: Yemel Fil

El pronóstico para la alta montaña indica para este lunes cielo generalmente despejado. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 3º en Uspallata, -4° en Punta de Vacas, -6º en Puente del Inca y -7° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 12 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 12 de octubre
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 11 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 11 de octubre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Paso Internacional Los Libertadores alta montaña
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores hoy.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores hoy.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores

Temas
Seguí leyendo

Demoras de hasta seis horas en el Paso Los Libertadores por el fin de semana largo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 10 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 9 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 8 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 7 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 6 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 5 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 4 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1323 del domingo 12 de octubre

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre

El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos
Su padre está detenido

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Te Puede Interesar

Presupuesto 2026: la oposición ya analiza el proyecto y surgen críticas al pedido de roll-over del Gobierno.
Legislatura

Presupuesto 2026: la oposición ya analiza el proyecto y surgen críticas al pedido de "roll-over" del Gobierno

Por Florencia Martinez del Rio
El vuelco ocurrió en San Luis, este domingo por la tarde. Foto: Gentileza Diario de la Replública. 
volvían de la final

San Luis: trágica muerte de un hincha de Gimnasia y su sobrina de 2 meses

Por Sitio Andino Policiales
OSEP se moderniza: habilitó la Teleconsulta médica en toda la provincia de Mendoza.
Avance médico

OSEP se moderniza: habilitó la Teleconsulta médica en toda la provincia de Mendoza

Por Natalia Mantineo