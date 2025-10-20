20 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Auditorio Ángel Bustelo

La Noche de los Chefs volvió a brillar en Mendoza con una velada solidaria a beneficio de AMEM

El emblemático evento gastronómico y solidario regresó al Auditorio Ángel Bustelo con más de 400 asistentes, 13 chefs de primer nivel.

La Noche de los Chefs volvió a brillar en Mendoza con una velada solidaria a beneficio de AMEM

La Noche de los Chefs volvió a brillar en Mendoza con una velada solidaria a beneficio de AMEM

Por Sitio Andino Sociedad

El Auditorio Ángel Bustelo volvió a ser escenario de uno de los eventos más emblemáticos de la provincia, con eje en el buen vivir y la solidaridad. Con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, más de 400 personas fueron parte de un acontecimiento que regresó, emocionó y se consagró como un éxito de principio a fin.

Meca, Gordillo y Cornejo

La 22° edición de La Noche de los Chefs reunió a autoridades provinciales y municipales, empresarios, sponsors e invitados especiales, además de la gran familia de AMEM, encabezada por su presidente Juan Carlos Meca, junto a miembros de la comisión directiva, pacientes y familiares.

Lee además
Qué pasa con Internet: caída global afecta a una multitud de sitios web
Conectividad en crisis

Qué pasa con Internet: caída global afecta a una multitud de sitios web
Día de la Madre, en baja: la FEM cuestiona las cifras y pide adaptar la medición al consumo digital.
Balance negativo

Día de la Madre, en baja: la FEM cuestiona las cifras y pide adaptar la medición al "consumo digital"
Los intendentes Marcos Calvente y Diego Costarelli; Carlos Gordillo y Juan Carlos Meca, de AMEM; el gobernador Alfredo Cornejo y el procurador de la provincia Alejandro Gullé1

Una noche de alta gastronomía y compromiso

Uno de los grandes atractivos fue el menú de lujo diseñado por 13 reconocidos chefs mendocinos, quienes elaboraron una propuesta colaborativa con productos locales y técnicas originales. Participaron:

María Teresa Corradina de Barbera (Francesco Ristorante), Flavia Amad Di Leo (Osadía de Crear), Augusto García (Zonda Cocina de Paisaje), Vanina Chimeno, Claudio Lucero (Isidris), Fede Pettit (Gula), Juan Ventureyra (Riccitelli Wines), Nacho Molina (Los Vientos), Mauro Porfiri (Assemblage), Lucas Olcese (Los Bocheros), Iván Azar (Casa Vigil), Matías Gutiérrez (Abrasado) y Martín Chacón (Sheraton Mendoza).

El trabajo conjunto, liderado por Fede Pettit y Mauro Porfiri, involucró a más de 150 personas, entre sommeliers, estudiantes de gastronomía, personal de servicio y cocineros, para garantizar una experiencia impecable.

Cada chef recibió de manos de los directivos de AMEM la tradicional estatuilla que simboliza su participación y compromiso con la causa.

Los conductores y de fondo, la foto de cada uno de los chefs participantes

El menú y los vinos que deleitaron a los asistentes

La propuesta gastronómica constó de cuatro pasos:

  • Ensalada fresca de setas grilladas.

  • Crema de maíz con trucha curada y amaranto.

  • Cordero braseado con mil hojas de papas, demi glace y cremolata.

  • Lingote de dulce de leche sobre marquise semi amarga, crema de cacao, salsa toffee y crocante de nuez con chocolate blanco.

El maridaje estuvo a cargo de las bodegas Alta Vista, Lamadrid, Bombal, Enemigo y Susana Balbo, con espumantes de Lamuchi Wines, Chandon y Calyptra.

Antes de la cena principal, los invitados disfrutaron de una recepción gastronómica con elaboraciones de Auténtico, Centauro, Pandito, Montecatini, La Feliz, Gardenia, Francesco Ristorante y Bigalia, acompañadas por vinos de Mil Suelos, Huentala Wines, Crotta, Matervini, Desquiciado Wines y Penedo Borges.

Subasta de arte, show y reconocimientos

La velada también tuvo su costado artístico y solidario. Los comunicadores Daniela Gutiérrez y Sergio “Coco” Gras fueron los encargados de conducir la noche, que contó con la apertura del Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza, interpretando un número de tango.

Las obras de arte que fueron subastadas durante la noche

Entre los momentos más destacados se realizó una subasta de arte con obras creadas por pacientes de AMEM. La periodista Natalia Mamaní dirigió el remate, en el que algunas piezas alcanzaron los 300 mil pesos.

AMEM entregó además reconocimientos a las fundadoras del evento, María Luisa Gonza y Nora Belinsky, y homenajeó a dos referentes históricos de la gastronomía mendocina: Roberto Porfiri (Montecatini) y María Teresa Barbera (La Marchigiana y Francesco Ristorante), quienes participaron en la primera edición del encuentro.

Para cerrar, se realizaron sorteos entre los asistentes, con premios como camisetas de Godoy Cruz Antonio Tomba, una obra intervenida por la artista Haydée Peña y Lillo, y una caja de vinos de Bodega Alta Vista.

Palabras de agradecimiento y espíritu solidario

Durante la noche, Juan Carlos Meca, presidente de AMEM, agradeció la participación y el compromiso de todos los presentes, destacando el valor del trabajo conjunto. En la misma línea, el gobernador Alfredo Cornejo subrayó la labor de la institución, la solidaridad mendocina y la excelencia de la gastronomía local, que posiciona a Mendoza en el mapa turístico internacional.

Solidaridad al máximo

La Noche de los Chefs 2025 fue posible gracias al apoyo de instituciones, empresas y organismos que colaboraron desinteresadamente. Entre ellos: Gobierno de Mendoza, Expreso Luján, Club Godoy Cruz Antonio Tomba, AYFRA, InMendoza, Dalvian, Foca Software, OSPELSYM, Laboratorios Roche, y las municipalidades de Guaymallén, Godoy Cruz, Ciudad y San Rafael, entre otros.

La organización general estuvo a cargo de Valeria Moledo para Planners Eventos, junto a un gran equipo de producción y proveedores locales.

Las bodegas anfitrionas fueron Alta Vista, Universo Vigil, Lamadrid, Bombal y Susana Balbo, mientras que acompañaron como colaboradoras Mil Suelos, Huentala Wines, Crotta, Matervini, Penedo Borges, Desquiciado, La Muchi, Chandon y Calyptra.

También se sumaron Francesco Ristorante, Auténtico, Bigalia, Centauro, Pandito, Montecatini, La Feliz y Gardenia, reafirmando que la unión entre gastronomía y solidaridad sigue siendo una receta de éxito en Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

De Disney a San Rafael: Jonatan Loidi revela cómo crear experiencias mágicas en las empresas

Cuándo es el próximo feriado de 2025 y cuántos quedan

Elecciones 2025: cómo funcionará el transporte de corta, media y larga distancia en Mendoza

Lavalle cumple 228 años: la historia y el origen del departamento más antiguo de Mendoza

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia: qué es lo que se viene

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de octubre

¿Por qué el 20 de octubre se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis?

LO QUE SE LEE AHORA
Se viene otra jornada calurosa en Mendoza este lunes.
El clima

Caluroso y Zonda en algunos sectores: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Las Más Leídas

El fatal hecho ocurrió este domingo en Villa Nueva, Guaymallén
Tragedia

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

Por primera vez, Mendoza importa material vegetal para mejorar la producción de cerezas
Agricultura

Por primera vez, Mendoza importa material vegetal para mejorar la producción de cerezas

Se viene otra jornada calurosa en Mendoza este lunes.
El clima

Caluroso y Zonda en algunos sectores: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo en el Consejo de Mayo: El equilibrio fiscal no garantiza el crecimiento por sí solo
Casa Rosada

Cornejo en el Consejo de Mayo: "El equilibrio fiscal no garantiza el crecimiento por sí solo"

Por Sitio Andino Política
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump
En Miami

Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump

Por Sitio Andino Política