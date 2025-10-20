La Noche de los Chefs volvió a brillar en Mendoza con una velada solidaria a beneficio de AMEM

El Auditorio Ángel Bustelo volvió a ser escenario de uno de los eventos más emblemáticos de la provincia, con eje en el buen vivir y la solidaridad. Con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo , más de 400 personas fueron parte de un acontecimiento que regresó, emocionó y se consagró como un éxito de principio a fin.

La 22° edición de La Noche de los Chefs reunió a autoridades provinciales y municipales, empresarios, sponsors e invitados especiales, además de la gran familia de AMEM , encabezada por su presidente Juan Carlos Meca , junto a miembros de la comisión directiva, pacientes y familiares.

Uno de los grandes atractivos fue el menú de lujo diseñado por 13 reconocidos chefs mendocinos , quienes elaboraron una propuesta colaborativa con productos locales y técnicas originales. Participaron:

Los intendentes Marcos Calvente y Diego Costarelli; Carlos Gordillo y Juan Carlos Meca, de AMEM; el gobernador Alfredo Cornejo y el procurador de la provincia Alejandro Gullé1

María Teresa Corradina de Barbera (Francesco Ristorante), Flavia Amad Di Leo (Osadía de Crear), Augusto García (Zonda Cocina de Paisaje), Vanina Chimeno , Claudio Lucero (Isidris), Fede Pettit (Gula), Juan Ventureyra (Riccitelli Wines), Nacho Molina (Los Vientos), Mauro Porfiri (Assemblage), Lucas Olcese (Los Bocheros), Iván Azar (Casa Vigil), Matías Gutiérrez (Abrasado) y Martín Chacón (Sheraton Mendoza).

El trabajo conjunto, liderado por Fede Pettit y Mauro Porfiri, involucró a más de 150 personas, entre sommeliers, estudiantes de gastronomía, personal de servicio y cocineros, para garantizar una experiencia impecable.

Cada chef recibió de manos de los directivos de AMEM la tradicional estatuilla que simboliza su participación y compromiso con la causa.

Los conductores y de fondo, la foto de cada uno de los chefs participantes

El menú y los vinos que deleitaron a los asistentes

La propuesta gastronómica constó de cuatro pasos:

Ensalada fresca de setas grilladas.

Crema de maíz con trucha curada y amaranto.

Cordero braseado con mil hojas de papas, demi glace y cremolata.

Lingote de dulce de leche sobre marquise semi amarga, crema de cacao, salsa toffee y crocante de nuez con chocolate blanco.

El maridaje estuvo a cargo de las bodegas Alta Vista, Lamadrid, Bombal, Enemigo y Susana Balbo, con espumantes de Lamuchi Wines, Chandon y Calyptra.

Antes de la cena principal, los invitados disfrutaron de una recepción gastronómica con elaboraciones de Auténtico, Centauro, Pandito, Montecatini, La Feliz, Gardenia, Francesco Ristorante y Bigalia, acompañadas por vinos de Mil Suelos, Huentala Wines, Crotta, Matervini, Desquiciado Wines y Penedo Borges.

Subasta de arte, show y reconocimientos

La velada también tuvo su costado artístico y solidario. Los comunicadores Daniela Gutiérrez y Sergio “Coco” Gras fueron los encargados de conducir la noche, que contó con la apertura del Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza, interpretando un número de tango.

Las obras de arte que fueron subastadas durante la noche

Entre los momentos más destacados se realizó una subasta de arte con obras creadas por pacientes de AMEM. La periodista Natalia Mamaní dirigió el remate, en el que algunas piezas alcanzaron los 300 mil pesos.

AMEM entregó además reconocimientos a las fundadoras del evento, María Luisa Gonza y Nora Belinsky, y homenajeó a dos referentes históricos de la gastronomía mendocina: Roberto Porfiri (Montecatini) y María Teresa Barbera (La Marchigiana y Francesco Ristorante), quienes participaron en la primera edición del encuentro.

Para cerrar, se realizaron sorteos entre los asistentes, con premios como camisetas de Godoy Cruz Antonio Tomba, una obra intervenida por la artista Haydée Peña y Lillo, y una caja de vinos de Bodega Alta Vista.

Palabras de agradecimiento y espíritu solidario

Durante la noche, Juan Carlos Meca, presidente de AMEM, agradeció la participación y el compromiso de todos los presentes, destacando el valor del trabajo conjunto. En la misma línea, el gobernador Alfredo Cornejo subrayó la labor de la institución, la solidaridad mendocina y la excelencia de la gastronomía local, que posiciona a Mendoza en el mapa turístico internacional.

Solidaridad al máximo

La Noche de los Chefs 2025 fue posible gracias al apoyo de instituciones, empresas y organismos que colaboraron desinteresadamente. Entre ellos: Gobierno de Mendoza, Expreso Luján, Club Godoy Cruz Antonio Tomba, AYFRA, InMendoza, Dalvian, Foca Software, OSPELSYM, Laboratorios Roche, y las municipalidades de Guaymallén, Godoy Cruz, Ciudad y San Rafael, entre otros.

La organización general estuvo a cargo de Valeria Moledo para Planners Eventos, junto a un gran equipo de producción y proveedores locales.

Las bodegas anfitrionas fueron Alta Vista, Universo Vigil, Lamadrid, Bombal y Susana Balbo, mientras que acompañaron como colaboradoras Mil Suelos, Huentala Wines, Crotta, Matervini, Penedo Borges, Desquiciado, La Muchi, Chandon y Calyptra.

También se sumaron Francesco Ristorante, Auténtico, Bigalia, Centauro, Pandito, Montecatini, La Feliz y Gardenia, reafirmando que la unión entre gastronomía y solidaridad sigue siendo una receta de éxito en Mendoza.