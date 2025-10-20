Día de la Madre, en baja: la FEM cuestiona las cifras y pide adaptar la medición al "consumo digital".

Las ventas minoristas por la celebración del Día de la Madre registraron una caída del 3,5% interanual, marcando el cuarto descenso consecutivo para esta fecha. La noticia genera preocupación en el sector comercial y se abre el debate sobre cómo las mediciones tradicionales reflejan el consumo actual, fuertemente migrado al entorno digital y de servicios.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) relevó la caída de consumo , que se dio a pesar de las diversas promociones y descuentos lanzados por los comercios.

Frente a este panorama, Sitio Andino dialogó con los referentes de dos de las entidades empresariales más representativas de Mendoza, la Federación Económica Mendoza (FEM) y la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (CECITYS), que analizaron el panorama con matices.

El vicepresidente de la FEM, Diego Stortini , si bien reconoce la caída, hizo hincapié en que las estadísticas no reflejan bien el consumo real debido a la marcada migración de las transacciones al ámbito online.

"El comprador actual es mucho más racional, compara precios, planifica, prioriza. Antes de comprar compara precios en la web en las plataformas líderes, y decide", explicó Stortini.

Sostuvo que el comercio, en general, tiene un grado importante de adaptación a la venta web, pero que "esas compras no siempre quedan correctamente registradas en los relevamientos que se hacen. Entonces es un punto de crítica a cómo se debe mirar el consumo en general y en particular en esta fecha".

Para el empresario, el cambio es "estructural" ya que "el consumo se digitalizó y el comercio tiene que adaptarse a esa nueva lógica".

Según Stortini, el consumidor ya no quiere "ir a un local para descubrir que no está su talle, hacer cola, pagar estacionamiento o perder tiempo comparando precios. Todo eso ya lo resuelve desde el celular".

En este contexto, también señaló una "reconfiguración de rubros" en los regalos.

"Los sectores más afectados fueron indumentaria, calzado y perfumería que históricamente eran fuertes en esta fecha, mientras que los segmentos tecnológicos o de servicios vivenciales se sostienen mejor", detalló. Además, el vicepresidente de la FEM puntualizó que el consumidor “activo” opta por experiencias o servicios como gastronomía, turismo o bienestar.

Ventas Día de la Madre: el impacto de Chile en Mendoza

Desde la CECITYS, su presidente Adrián Alin, manifestó una profunda preocupación. "Estamos muy preocupados con la caída, sobre todo porque el Día de la Madre es una de las fechas en las que el comercio equilibra el barco", afirmó.

Al factor de la caída de ventas, Alin sumó un descenso en el ticket promedio de compra. "El año pasado tuvimos un ticket promedio de 50 mil pesos y hoy ese ticket fue mucho más bajo y tiene que ver con la escasez de dinero que hay y la falta de crédito en el sector", explicó.

Finalmente, el referente de la Cámara agregó que a la difícil situación económica se le suma el hecho de ser una provincia de frontera, lo que impacta negativamente. "La gente opta por viajar a Chile, pese a la larga demoras", concluyó.

El panorama, en definitiva, exhibe una doble dificultad para el comercio minorista: una contracción en el poder adquisitivo que se traduce en menos ventas, y un desafío estructural para las mediciones que deben adaptarse a un consumidor que migró masivamente al ecosistema digital y de experiencias.