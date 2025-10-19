Cómo celebraron los famosos el Día de la Madre: amor, recuerdos y gestos en redes sociales

El futbolista cordobés compartió una historia en Instagram donde se la ve a Oriana descansando en el sillón de su casa en Roma, junto a sus perros Kaia y Bowen. “Feliz día, mamita hermosa ”, escribió Dybala, acompañando la postal familiar que rápidamente enterneció a sus seguidores.
día de la madre, famosos
El Día de la Madre se vivió con ternura y emoción en las redes sociales
Foto: Instagram @paulodybala
La pareja vive semanas de pura emoción mientras cuentan los días para la llegada de su hija, cuya fecha estimada de nacimiento coincide con el cumpleaños de Catherine Fulop, madre de Oriana, el próximo 11 de marzo.
Darío Barassi: un recuerdo lleno de amor hacia su madre
Por su parte, Darío Barassi conmovió a sus seguidores con un sentido homenaje a su mamá, quien falleció hace algunos años.
“Llevo un par de días pensándote mucho, viejita… Día de la Madre en camino”, escribió el conductor de Ahora Caigo junto a un video y una foto del recuerdo. En su texto, Barassi habló con ternura sobre la relación con su madre: “Esa mirada, ese destino, esa complicidad… te extraño vieja. Mucho. Te amo vieja. Mucho”.
Fiel a su estilo, cerró su publicación con una dosis de humor y amor: “Tu deseo menor te reclama porque no lo deseaste con menos senos y papada”. El posteo se llenó rápidamente de mensajes de cariño y admiración por su sensibilidad y honestidad.
Wanda Nara: un desayuno sorpresa y un saludo para todas las mamás
Desde temprano, Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram el tierno gesto con el que sus hijos la despertaron. La conductora de MasterChef Celebrity mostró una torta rosa decorada con flores y la palabra “mamá”, además de un ramo de rosas blancas que recibió en la cama.
wanda nara, día de la madre
Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram el tierno gesto con el que sus hijos la despertaron
Foto: Instagram @wanda_nara
“Día feliz para todas ”, escribió Wanda, junto a fotos del regalo que le prepararon sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto López, y Francesca e Isabella Icardi.
Entre gestos íntimos y recuerdos entrañables, los mensajes de los famosos en este Día de la Madre reflejaron la misma emoción que compartieron millones de familias: el amor incondicional hacia quienes nos dieron la vida.