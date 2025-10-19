19 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Cada 19 de octubre se conmemora el Día de la Madre en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina, una fecha establecida para homenajear y reconocer el amor, la entrega y el rol de todas las madres del país. A continuación, te contamos más detalles sobre esta efeméride.

Día de la Madre
Por qué se celebra hoy el Día de la Madre en Argentina

Por qué se celebra hoy el Día de la Madre en Argentina

Hoy se celebra el Día de la Madre en Argentina

A diferencia de muchos países donde el Día de la Madre se celebra en mayo (como en Estados Unidos, México o Chile), en Argentina la fecha se conmemora en octubre, una decisión que tiene raíces históricas y religiosas.

Lee además
Tres mujeres mendocinas comparten sus historias llenas de amor, desafíos y esperanza
Historias que emocionan

Día de la madre: tres historias de vida que celebran la maternidad en todas sus formas
¿Conviene más salir a comer o preparar un asado en casa?
Para tener en cuenta

Salir a comer o hacer el asado: cuánto cuesta el almuerzo del Día de la Madre

La tradición se originó en 1931, cuando la Iglesia Católica decidió dedicar el 11 de octubre a la Maternidad de la Virgen María, en honor al Concilio de Éfeso del año 431, donde se proclamó a María como madre de Cristo. A partir de entonces, en el país comenzó a celebrarse el Día de la Madre en el domingo más cercano a esa fecha.

Con el paso del tiempo, y para facilitar los encuentros familiares, se adoptó como fecha oficial el tercer domingo de octubre. Esta particular elección distingue a Argentina del resto del mundo y, a pesar del paso de los años, la tradición se mantiene firme.

Día de la Madre 2025: las 10 mejores frases para dedicar y compartir

  • Mamá, tu amor es mi fuerza y mi refugio.
  • Gracias por tanto, mamá. Sos mi ejemplo y mi razón de ser.
  • No hay abrazo más sincero que el tuyo.
  • Sos la persona que más me enseñó sobre el amor.
  • Tu sonrisa es mi lugar favorito del mundo.
  • Mamá, siempre estás en mi corazón, aunque estemos lejos.
  • Gracias por tu paciencia infinita y tu cariño incondicional.
  • No hay palabras que alcancen para agradecerte todo.
  • Sos mi guía, mi maestra y mi mejor amiga.
  • Te merecés todo lo bueno del mundo, hoy y siempre. / Ámbito y TN

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 19 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Jardinería: las mejores plantas para regalarle a mamá en su día

Día de la Madre: comerciantes mendocinos esperan la reactivación con un nuevo perfil de consumidor

Día de la Madre: las mejores promociones de celulares por menos de $500.000

Tunuyán celebra a las madres con shows en plazas, escuelas y espacios comunitarios

Llega al teatro mendocino una comedia imperdible: "Solo llamé para decirte que te amo" en la Nave Cultural

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Cáncer de mama: se prevé un fuerte aumento de la mortalidad en la provincia de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Las Más Leídas

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata
Rumor

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre
Efemérides

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre.
DGE

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre

Te Puede Interesar

Los casos más estremecedores que aún están impunes en la Provincia de Mendoza. 
informe

Los crímenes sin resolver más impactantes en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El funcionario nacional se refirió al proceso electoral y a su paso por el Ejecutivo.
Entrevista

Luis Petri "Hay que reconstruir el diálogo en el Congreso, pero el superávit fiscal no se negocia"

Por Facundo La Rosa