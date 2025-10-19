Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Cada 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina, una fecha establecida para homenajear y reconocer el amor, la entrega y el rol de todas las madres del país. A continuación, te contamos más detalles sobre esta efeméride.
Cada 19 de octubre se conmemora el Día de la Madre en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.
Cada 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina, una fecha establecida para homenajear y reconocer el amor, la entrega y el rol de todas las madres del país. A continuación, te contamos más detalles sobre esta efeméride.
A diferencia de muchos países donde el Día de la Madre se celebra en mayo (como en Estados Unidos, México o Chile), en Argentina la fecha se conmemora en octubre, una decisión que tiene raíces históricas y religiosas.
La tradición se originó en 1931, cuando la Iglesia Católica decidió dedicar el 11 de octubre a la Maternidad de la Virgen María, en honor al Concilio de Éfeso del año 431, donde se proclamó a María como madre de Cristo. A partir de entonces, en el país comenzó a celebrarse el Día de la Madre en el domingo más cercano a esa fecha.
Con el paso del tiempo, y para facilitar los encuentros familiares, se adoptó como fecha oficial el tercer domingo de octubre. Esta particular elección distingue a Argentina del resto del mundo y, a pesar del paso de los años, la tradición se mantiene firme.
Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 19 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.