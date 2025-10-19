Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre

La tradición se originó en 1931, cuando la Iglesia Católica decidió dedicar el 11 de octubre a la Maternidad de la Virgen María, en honor al Concilio de Éfeso del año 431, donde se proclamó a María como madre de Cristo. A partir de entonces, en el país comenzó a celebrarse el Día de la Madre en el domingo más cercano a esa fecha.

Con el paso del tiempo, y para facilitar los encuentros familiares, se adoptó como fecha oficial el tercer domingo de octubre. Esta particular elección distingue a Argentina del resto del mundo y, a pesar del paso de los años, la tradición se mantiene firme.

Día de la Madre 2025: las 10 mejores frases para dedicar y compartir Mamá, tu amor es mi fuerza y mi refugio.

Gracias por tanto, mamá. Sos mi ejemplo y mi razón de ser.

No hay abrazo más sincero que el tuyo.

Sos la persona que más me enseñó sobre el amor.

Tu sonrisa es mi lugar favorito del mundo.

Mamá, siempre estás en mi corazón, aunque estemos lejos.

Gracias por tu paciencia infinita y tu cariño incondicional.

No hay palabras que alcancen para agradecerte todo.

Sos mi guía, mi maestra y mi mejor amiga.

Te merecés todo lo bueno del mundo, hoy y siempre.