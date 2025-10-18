Jardinería: las mejores plantas para regalarle a mamá en su día

Por Analía Martín







En el mundo de la jardinería, regalar plantas es una manera de expresar amor, energía y gratitud a través de la naturaleza. En Mendoza, el clima seco y soleado favorece especies que se adaptan al hogar, convirtiéndose en obsequios que crecen con el tiempo. Las flores y hojas reflejan cariño y belleza duradera, mucho más allá de un simple ramo.

Jardinería y plantas: un regalo que crece con el tiempo A diferencia de los obsequios tradicionales, las plantas representan constancia y amor duradero. En la jardinería mendocina, donde la luz y la temperatura favorecen la floración, muchas especies se desarrollan con poco mantenimiento y ofrecen una belleza natural incomparable.

Regalar una planta también invita a compartir momentos: regar, podar o ver florecer una maceta puede convertirse en una rutina de bienestar y conexión con la naturaleza. Además, hay opciones para todos los bolsillos, desde $3.000 hasta $12.000, dependiendo del tamaño y la especie.

flores para mamá, jardinería Jardinería | El Día de la Madre, la excusa perfecta para regalar una planta Tres plantas ideales para regalar a mamá Orquídea (desde $10.000 aprox.): Símbolo de elegancia y amor, la orquídea es un clásico que nunca falla. En Mendoza, puede cultivarse en interiores luminosos, lejos del sol directo. Sus flores duran semanas y requieren poco riego , apenas una vez por semana. Es ideal para madres que disfrutan de la jardinería pero prefieren plantas delicadas y sofisticadas.

Símbolo de elegancia y amor, la es un clásico que nunca falla. En Mendoza, puede cultivarse en interiores luminosos, lejos del sol directo. , apenas una vez por semana. Es ideal para madres que disfrutan de la jardinería pero prefieren plantas delicadas y sofisticadas. Suculentas (desde $3.000 el conjunto): Si buscás una opción moderna, resistente y económica, las suculentas son perfectas. Se adaptan fácilmente al clima árido mendocino, necesitan muy poca agua y casi ningún mantenimiento. Representan fortaleza y resiliencia , y pueden regalarse en macetas personalizadas o combinadas en arreglos decorativos. Son ideales para mamás que prefieren algo práctico y duradero.

Si buscás una opción moderna, resistente y económica, las son perfectas. Se adaptan fácilmente al clima árido mendocino, necesitan muy poca agua y casi ningún mantenimiento. , y pueden regalarse en macetas personalizadas o combinadas en arreglos decorativos. Son ideales para mamás que prefieren algo práctico y duradero. Rosa mini o en maceta (desde $6.000 aprox.): Las rosas son un símbolo eterno del amor, pero en su versión mini resultan más fáciles de cuidar. Deben colocarse en lugares soleados y regarse cada dos o tres días. Ofrecen flores todo el año y un aroma inconfundible, que llena de vida patios, balcones o jardines pequeños. Es un regalo clásico que combina belleza y tradición. orquídeas, suculentas y rosa mini, jardinería Jardinería | Orquídea, suculentas y rosa mini, opciones ideales para mamá en su día Más allá del precio o la especie, lo importante de regalar una planta es el mensaje que transmite: crecimiento, cuidado y gratitud. Compartir una jornada de jardinería con mamá puede ser una experiencia única, desde elegir juntas la maceta hasta plantar o trasplantar. Es un regalo que une generaciones, promueve la calma y fortalece el vínculo con la naturaleza.