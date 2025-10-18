18 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Regalos con vida

Jardinería: las mejores plantas para regalarle a mamá en su día

En el Día de la Madre, la jardinería ofrece una opción única: regalar plantas que simbolizan amor, frescura y cuidado duradero.

Jardinería: las mejores plantas para regalarle a mamá en su día

Jardinería: las mejores plantas para regalarle a mamá en su día

 Por Analía Martín

En el mundo de la jardinería, regalar plantas es una manera de expresar amor, energía y gratitud a través de la naturaleza. En Mendoza, el clima seco y soleado favorece especies que se adaptan al hogar, convirtiéndose en obsequios que crecen con el tiempo. Las flores y hojas reflejan cariño y belleza duradera, mucho más allá de un simple ramo.

Jardinería y plantas: un regalo que crece con el tiempo

A diferencia de los obsequios tradicionales, las plantas representan constancia y amor duradero. En la jardinería mendocina, donde la luz y la temperatura favorecen la floración, muchas especies se desarrollan con poco mantenimiento y ofrecen una belleza natural incomparable.

Lee además
Qué es y cómo la floricultura transforma la jardinería y aporta a la salud mental
Cultivo y bienestar

Qué es y cómo la floricultura transforma la jardinería y aporta a la salud mental
Tu planta puede dar más flores: el secreto que pocos jardineros cuentan
Consejos de jardinería

Tu planta puede dar más flores: el secreto que pocos jardineros cuentan

Regalar una planta también invita a compartir momentos: regar, podar o ver florecer una maceta puede convertirse en una rutina de bienestar y conexión con la naturaleza. Además, hay opciones para todos los bolsillos, desde $3.000 hasta $12.000, dependiendo del tamaño y la especie.

flores para mamá, jardinería
Jardinería | El Día de la Madre, la excusa perfecta para regalar una planta

Jardinería | El Día de la Madre, la excusa perfecta para regalar una planta

Tres plantas ideales para regalar a mamá

  • Orquídea (desde $10.000 aprox.): Símbolo de elegancia y amor, la orquídea es un clásico que nunca falla. En Mendoza, puede cultivarse en interiores luminosos, lejos del sol directo. Sus flores duran semanas y requieren poco riego, apenas una vez por semana. Es ideal para madres que disfrutan de la jardinería pero prefieren plantas delicadas y sofisticadas.
  • Suculentas (desde $3.000 el conjunto): Si buscás una opción moderna, resistente y económica, las suculentas son perfectas. Se adaptan fácilmente al clima árido mendocino, necesitan muy poca agua y casi ningún mantenimiento. Representan fortaleza y resiliencia, y pueden regalarse en macetas personalizadas o combinadas en arreglos decorativos. Son ideales para mamás que prefieren algo práctico y duradero.
  • Rosa mini o en maceta (desde $6.000 aprox.): Las rosas son un símbolo eterno del amor, pero en su versión mini resultan más fáciles de cuidar. Deben colocarse en lugares soleados y regarse cada dos o tres días. Ofrecen flores todo el año y un aroma inconfundible, que llena de vida patios, balcones o jardines pequeños. Es un regalo clásico que combina belleza y tradición.
orquídeas, suculentas y rosa mini, jardinería
Jardinería | Orquídea, suculentas y rosa mini, opciones ideales para mamá en su día

Jardinería | Orquídea, suculentas y rosa mini, opciones ideales para mamá en su día

Más allá del precio o la especie, lo importante de regalar una planta es el mensaje que transmite: crecimiento, cuidado y gratitud. Compartir una jornada de jardinería con mamá puede ser una experiencia única, desde elegir juntas la maceta hasta plantar o trasplantar. Es un regalo que une generaciones, promueve la calma y fortalece el vínculo con la naturaleza.

Temas
Seguí leyendo

Cómo reutilizar tapas de plástico en jardinería para decorar tu jardín

Cactus en casa: qué significan estas plantas y por qué deberías tener uno

Jardinería: descubrí las planta con las que podés hacer un potente repelente casero contra mosquitos

Limonero: cómo usar bicarbonato para fortalecer tu árbol

Jardinería: causas y soluciones para hojas arrugadas en tus plantas

Ni citronela ni lavanda: la planta que realmente elimina los mosquitos

Jardinería: la importancia de distinguir y eliminar las malas hierbas

Cinco plantas fáciles de cultivar que mejoran la digestión: la última muy pocos la conocen

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué algunas personas prefieren no tener visitas en su casa, según la psicología
¿Lo sabías?

Por qué algunas personas prefieren no tener visitas en su casa, según la psicología

Las Más Leídas

Mauro Llopiz está acusado de una estafa que supera los 300.000 dólares. 
las víctimas son empresarios

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2363 del domingo 16 de febrero.
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.000 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Damián Di Pace: La provincia de Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante
Desarrollo y desafíos

Damián Di Pace: "Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante"

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido
rápido accionar policial

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido

Te Puede Interesar

¿Conviene más salir a comer o preparar un asado en casa?
Para tener en cuenta

Salir a comer o hacer el asado: cuánto cuesta el almuerzo del Día de la Madre

Por Celeste Funes
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Luis Petri en San Rafael: las propuestas, los desafíos y los reclamos de los mendocinos. video
Entrevista en Noticiero Andino

Seguridad y economías regionales: las propuestas de Petri para fortalecer el crecimiento en el Sur mendocino

Por Cecilia Zabala