17 de octubre de 2025
Sitio Andino
Cultivo y bienestar

Qué es y cómo la floricultura transforma la jardinería y aporta a la salud mental

La floricultura transforma la jardinería y favorece el cuidado de la salud mental. Además tus plantas cobran fuerza y poder ornamental.

 Por Analía Martín

En el mundo de la jardinería, la floricultura ocupa un lugar especial: combina la técnica del cultivo con el arte de crear belleza. Más allá del simple cuidado de las plantas, esta práctica conecta con la naturaleza de una manera profunda, promoviendo bienestar físico y emocional mientras embellece los jardines y los espacios urbanos de Mendoza y todo el país.

Jardinería y plantas: el arte de hacer florecer la vida

La floricultura es una rama de la jardinería dedicada al cultivo y manejo de flores y plantas ornamentales. A diferencia de la horticultura —que se enfoca en frutas y hortalizas—, esta disciplina busca crear entornos estéticamente agradables y armoniosos. No se trata solo de plantar flores, sino de diseñar experiencias sensoriales que llenan de color y fragancia cada rincón del hogar.

En Mendoza, donde el clima seco favorece el cultivo de especies resistentes como las petunias, las caléndulas o los geranios, la floricultura se ha vuelto una práctica cada vez más común. Cuidar flores estimula la paciencia, la observación y la sensibilidad hacia los ciclos naturales, valores esenciales para quienes buscan una vida más equilibrada y conectada con la tierra.

flores, floricultura, jardinería
Jardinería | Flores, salud metal y cuidado del medio ambiente

Jardinería | Flores, salud metal y cuidado del medio ambiente

Cómo iniciarte en la floricultura desde tu casa

Practicar floricultura en casa no requiere experiencia previa, pero sí dedicación. Lo ideal es comenzar con plantas de fácil mantenimiento, que te permitan ganar confianza y aprender sobre los cuidados básicos.

Podés seguir estos pasos iniciales:

  • Elegí un espacio con buena luz solar, preferentemente en orientación este o norte.
  • Prepará la tierra con un sustrato rico en materia orgánica y buen drenaje.
  • Seleccioná especies adecuadas al clima mendocino: geranios, verbenas, lavandas o pensamientos.
  • Regá con moderación, evitando encharcar las raíces.
  • Aplicá abonos naturales, como compost o humus de lombriz, para fortalecer el crecimiento y la floración.

Un truco muy eficaz para hacer que las plantas florezcan más es retirar las flores marchitas apenas se sequen. Esto estimula la producción de nuevos brotes y prolonga la temporada de floración. Además, usar fertilizantes ricos en fósforo cada 15 días ayuda a que las flores desarrollen colores más intensos y duraderos.

floricultura y salud mental, jardinería
Jardinería | El cultivo de flores ayuda a la salud mental

Jardinería | El cultivo de flores ayuda a la salud mental

Beneficios de la floricultura en la salud mental

Más allá de su valor estético, la floricultura aporta beneficios tangibles. Cuidar plantas reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y promueve la concentración. Muchas personas descubren en esta actividad una forma de meditación activa: mientras riegan o podan, despejan la mente y se enfocan en el presente.

También tiene un impacto ambiental positivo. Las flores atraen polinizadores como abejas y mariposas, esenciales para la biodiversidad. Convertir tu jardín o balcón en un refugio de vida es una pequeña acción con grandes consecuencias ecológicas.

En comunidades urbanas, los espacios florales ayudan a refrescar el ambiente y reducir la contaminación visual. Por eso, cada maceta cuenta: ya sea en un balcón, una terraza o un patio, cultivar flores es sembrar bienestar./Mundo deportivo.

