Día de la Madre: las mejores promociones de celulares por menos de $500.000

Por Sitio Andino Economía







El próximo domingo 19 de octubre se celebra en Argentina el Día de la Madre, una fecha que suele impulsar el consumo y el movimiento comercial. Entre los rubros que buscan aprovechar la ocasión, los fabricantes y las tiendas de telefonía móvil lanzaron promociones especiales para incentivar la compra de regalos tecnológicos.

En este marco, Movistar, Claro y Personal ofrecen celulares por menos de $500.000, con opciones de financiación sin interés, descuentos directos y combos que incluyen beneficios adicionales. Se trata, en su mayoría, de equipos de gama media, que combinan buen rendimiento y precios accesibles.

Promociones en Movistar Movistar lanzó distintas alternativas de financiación y descuentos que, en algunos modelos, superan el 30%:

Motorola Moto G35 5G

Precio: $362.999 o 3 cuotas sin interés de $121.000.

Pantalla IPS LCD de 6,72", procesador Unisoc T760, 4GB RAM, 128GB almacenamiento, cámaras 50 MP + 8 MP, frontal 16 MP, batería 5000 mAh, Android 14. Samsung Galaxy A16 4G Precio Día de la Madre: $339.999 (40% off sobre $568.168) o 6 cuotas sin interés de $56.667.

Pantalla Super AMOLED 6,5", procesador Helio G99, 4GB RAM, 128GB almacenamiento, triple cámara 50+5+2 MP, frontal 13 MP, batería 5000 mAh, Android 14. Nubia Neo 3 5G Precio Día de la Madre: $449.999 (38% off sobre $728.030) o 6 cuotas sin interés de $75.000.

Pantalla AMOLED 6,8", procesador Unisoc UMT9620, 8GB RAM, 256GB almacenamiento, cámara 50 MP, batería 5200 mAh, Android 15. image Celulares de gama medio por menos de $500.000 en tiendas Movistar, Personal y Claro Promociones en Personal La tienda de Personal también se suma con rebajas de entre 10% y 30%, además de financiación sin interés: TCL 505 Precio: $155.999 (32% off sobre $231.099) o $140.399 con abono Conexión Total.

Pantalla HD+ 6,75", procesador Octa-Core, 4GB RAM, 128GB almacenamiento, cámara 50 MP, batería 5010 mAh, Android 14. Xiaomi Redmi 14C Precio: $314.999 (22% off sobre $404.999) o $283.499 con abono Conexión Total.

Pantalla 6,88", procesador Helio G81 Ultra, 4GB RAM, 256GB almacenamiento, cámara 50 MP, batería 5160 mAh, Android 14. Oppo A60 Precio: $459.999 (10% off sobre $513.999) o $384.749 con abono Conexión Total.

Pantalla 6,67", procesador Snapdragon 6s Gen1, 8GB RAM, 256GB almacenamiento, cámara 50 MP, batería 5100 mAh, Android 14. image Celulares con descuentos de hasta 35% por el Día de la Madre Promociones en Claro Claro apuesta al comercio electrónico con descuentos de 20% y 25%, además de un 10% adicional por pago único: TCL 50 5G Precio: $217.499 (25% off sobre $289.999) o $195.750 con descuento adicional.

Pantalla HD IPS 6,56", procesador Octa Core, 4GB RAM, 128GB almacenamiento, cámara 50 MP, batería 5010 mAh, Android 14. Samsung Galaxy A15 Precio: $322.499 (25% off sobre $429.999) o $290.250 con descuento adicional.

Pantalla AMOLED 6,5", procesador Octa Core, 4GB RAM, 128GB almacenamiento, cámara 50 MP, batería 5000 mAh, Android 14. Motorola Moto E15 Precio: $159.999 (20% off sobre $199.999) o $144.000 con descuento adicional.

Pantalla HD+ 6,67", procesador Octa Core, 2GB RAM, 64GB almacenamiento, cámara 32 MP, batería 5200 mAh, Android 14. Regalos tecnológicos para alentar el consumo Las promociones de las principales compañías apuntan a captar el interés de quienes buscan un regalo útil y con buena financiación. En un contexto de bajo consumo, el Día de la Madre representa una oportunidad clave para dinamizar las ventas minoristas, especialmente en rubros vinculados a la tecnología y la comunicación/ Iprofesional