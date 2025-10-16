16 de octubre de 2025
Sitio Andino
Día de la Madre: las mejores promociones de celulares por menos de $500.000

Por el Día de la Madre, Claro, Movistar y Personal ofrecen celulares con grandes descuentos y financiación online: conocé las mejores opciones.

Día de la Madre: las mejores promociones de celulares por menos de $500.000

Día de la Madre: las mejores promociones de celulares por menos de $500.000

Por Sitio Andino Economía

El próximo domingo 19 de octubre se celebra en Argentina el Día de la Madre, una fecha que suele impulsar el consumo y el movimiento comercial. Entre los rubros que buscan aprovechar la ocasión, los fabricantes y las tiendas de telefonía móvil lanzaron promociones especiales para incentivar la compra de regalos tecnológicos.

En este marco, Movistar, Claro y Personal ofrecen celulares por menos de $500.000, con opciones de financiación sin interés, descuentos directos y combos que incluyen beneficios adicionales. Se trata, en su mayoría, de equipos de gama media, que combinan buen rendimiento y precios accesibles.

Promociones en Movistar

Movistar lanzó distintas alternativas de financiación y descuentos que, en algunos modelos, superan el 30%:

Motorola Moto G35 5G

  • Precio: $362.999 o 3 cuotas sin interés de $121.000.
  • Pantalla IPS LCD de 6,72", procesador Unisoc T760, 4GB RAM, 128GB almacenamiento, cámaras 50 MP + 8 MP, frontal 16 MP, batería 5000 mAh, Android 14.

Samsung Galaxy A16 4G

  • Precio Día de la Madre: $339.999 (40% off sobre $568.168) o 6 cuotas sin interés de $56.667.
  • Pantalla Super AMOLED 6,5", procesador Helio G99, 4GB RAM, 128GB almacenamiento, triple cámara 50+5+2 MP, frontal 13 MP, batería 5000 mAh, Android 14.

Nubia Neo 3 5G

  • Precio Día de la Madre: $449.999 (38% off sobre $728.030) o 6 cuotas sin interés de $75.000.
  • Pantalla AMOLED 6,8", procesador Unisoc UMT9620, 8GB RAM, 256GB almacenamiento, cámara 50 MP, batería 5200 mAh, Android 15.
image
Celulares de gama medio por menos de $500.000 en tiendas Movistar, Personal y Claro

Celulares de gama medio por menos de $500.000 en tiendas Movistar, Personal y Claro

Promociones en Personal

La tienda de Personal también se suma con rebajas de entre 10% y 30%, además de financiación sin interés:

TCL 505

  • Precio: $155.999 (32% off sobre $231.099) o $140.399 con abono Conexión Total.
  • Pantalla HD+ 6,75", procesador Octa-Core, 4GB RAM, 128GB almacenamiento, cámara 50 MP, batería 5010 mAh, Android 14.

Xiaomi Redmi 14C

  • Precio: $314.999 (22% off sobre $404.999) o $283.499 con abono Conexión Total.
  • Pantalla 6,88", procesador Helio G81 Ultra, 4GB RAM, 256GB almacenamiento, cámara 50 MP, batería 5160 mAh, Android 14.

Oppo A60

  • Precio: $459.999 (10% off sobre $513.999) o $384.749 con abono Conexión Total.
  • Pantalla 6,67", procesador Snapdragon 6s Gen1, 8GB RAM, 256GB almacenamiento, cámara 50 MP, batería 5100 mAh, Android 14.
image
Celulares con descuentos de hasta 35% por el Día de la Madre

Celulares con descuentos de hasta 35% por el Día de la Madre

Promociones en Claro

Claro apuesta al comercio electrónico con descuentos de 20% y 25%, además de un 10% adicional por pago único:

TCL 50 5G

  • Precio: $217.499 (25% off sobre $289.999) o $195.750 con descuento adicional.
  • Pantalla HD IPS 6,56", procesador Octa Core, 4GB RAM, 128GB almacenamiento, cámara 50 MP, batería 5010 mAh, Android 14.

Samsung Galaxy A15

  • Precio: $322.499 (25% off sobre $429.999) o $290.250 con descuento adicional.
  • Pantalla AMOLED 6,5", procesador Octa Core, 4GB RAM, 128GB almacenamiento, cámara 50 MP, batería 5000 mAh, Android 14.

Motorola Moto E15

  • Precio: $159.999 (20% off sobre $199.999) o $144.000 con descuento adicional.
  • Pantalla HD+ 6,67", procesador Octa Core, 2GB RAM, 64GB almacenamiento, cámara 32 MP, batería 5200 mAh, Android 14.

Regalos tecnológicos para alentar el consumo

Las promociones de las principales compañías apuntan a captar el interés de quienes buscan un regalo útil y con buena financiación. En un contexto de bajo consumo, el Día de la Madre representa una oportunidad clave para dinamizar las ventas minoristas, especialmente en rubros vinculados a la tecnología y la comunicación/ Iprofesional

