Día de la Madre: las mejores promociones de celulares por menos de $500.000

El próximo domingo 19 de octubre se celebra en Argentina el Día de la Madre, una fecha que suele impulsar el consumo y el movimiento comercial. Entre los rubros que buscan aprovechar la ocasión, los fabricantes y las tiendas de telefonía móvil lanzaron promociones especiales para incentivar la compra de regalos tecnológicos.
En este marco, Movistar, Claro y Personal ofrecen celulares por menos de $500.000, con opciones de financiación sin interés, descuentos directos y combos que incluyen beneficios adicionales. Se trata, en su mayoría, de equipos de gama media, que combinan buen rendimiento y precios accesibles.
Las promociones de las principales compañías apuntan a captar el interés de quienes buscan un regalo útil y con buena financiación. En un contexto de bajo consumo, el Día de la Madre representa una oportunidad clave para dinamizar las ventas minoristas, especialmente en rubros vinculados a la tecnología y la comunicación/ Iprofesional