Lavalle festeja su 228° aniversario con música, danzas y un gran desfile cívico-militar

El lema que acompaña este nuevo aniversario, “Nuestra historia, raíz de progreso”, refleja la identidad lavallina al destacar sus orígenes y el esfuerzo de su gente, poniendo en valor el encuentro que fortalece el sentido de comunidad.
El jueves 16, desde las 18.30 horas, en el Parque Nativo, se realizará Lavalle Proyecta, con la maratón aniversario abierta a todas las categorías, una muestra de gimnasios privados con multiclases, la proyección de videos y premiación del Concurso de Ecoinfluencers, terminando el día con una Batalla de Djs.
El viernes 17, a partir de las 19.00 horas, también en el Parque Nativo se presentará Lavalle Baila, con la participación de academias de danzas del departamento y grupos invitados.
Para el sábado 18, desde las 20.00 horas, en la Plaza Departamental, se prepara el Fogón Cultural una jornada que incluye los festejos en honor a la Virgen del Rosario y un gran espectáculo folclórico.
Y el domingo 19, a partir de las 19.00 horas, se realizará el agasajo departamental por el Día de la madre. Un evento que congrega a las madres de los distritos para participar de un gran sorteo con importantes premios. Además de disfrutar de espectáculos artísticos en un ambiente familiar y festivo.
Actos oficiales en el departamento de Lavalle
El lunes 20, se llevará a cabo el acto protocolar por el aniversario de Lavale. La jornada comenzará a las 8:30 horas con desayuno comunitario y la recepción de autoridades en la explanada municipal. Luego será el acto protocolar, seguido del desfile cívico-militar con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas, clubes y organizaciones sociales.
Durante la semana de los festejos, el público podrá disfrutar de un patio de comidas, espacios de artesanos y emprendedores locales, y talentos artísticos que reflejan la identidad cultural del departamento.
El Intendente Edgardo González y su equipo de gobierno acompañarán esta jornada especial que busca rendir homenaje a la historia y al espíritu de progreso de Lavalle.
Asueto Administrativo para Lavalle
Mediante el Decreto N° 33/25, el Ejecutivo Municipal declaró Asueto Administrativo el lunes 20 de octubre, en el marco de los festejos por el aniversario del departamento.
Para esta jornada se mantendrán las guardias correspondientes a los días feriados, a fin de garantizar los servicios, e invita a las instituciones públicas, comercios y sector industrial a sumarse a esta celebración comunitaria.