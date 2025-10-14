14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
A partir del próximo jueves inician los festejos

Lavalle festeja su 228° aniversario con música, danzas y un gran desfile cívico-militar

El municipio de Lavalle declaró asueto administrativo para el lunes 20 y convocó a vecinos, escuelas y organizaciones a participar de los actos centrales.

Lavalle festeja un nuevo aniversario de vida.

Lavalle festeja un nuevo aniversario de vida.

El lema que acompaña este nuevo aniversario, “Nuestra historia, raíz de progreso”, refleja la identidad lavallina al destacar sus orígenes y el esfuerzo de su gente, poniendo en valor el encuentro que fortalece el sentido de comunidad.

Lee además
Festejos Patronales en Lavalle.
Cultura y religiosidad

Emoción, fe y danzas en una nueva edición de la fiesta patronal de Lavalle
elecciones 2025 en lavalle: estas son las boletas que te encontraras para votar
candidatos

Elecciones 2025 en Lavalle: estas son las boletas que te encontrarás para votar
image

Cronograma de actividades en Lavalle

  • El jueves 16, desde las 18.30 horas, en el Parque Nativo, se realizará Lavalle Proyecta, con la maratón aniversario abierta a todas las categorías, una muestra de gimnasios privados con multiclases, la proyección de videos y premiación del Concurso de Ecoinfluencers, terminando el día con una Batalla de Djs.
  • El viernes 17, a partir de las 19.00 horas, también en el Parque Nativo se presentará Lavalle Baila, con la participación de academias de danzas del departamento y grupos invitados.
  • Para el sábado 18, desde las 20.00 horas, en la Plaza Departamental, se prepara el Fogón Cultural una jornada que incluye los festejos en honor a la Virgen del Rosario y un gran espectáculo folclórico.
  • Y el domingo 19, a partir de las 19.00 horas, se realizará el agasajo departamental por el Día de la madre. Un evento que congrega a las madres de los distritos para participar de un gran sorteo con importantes premios. Además de disfrutar de espectáculos artísticos en un ambiente familiar y festivo.
image

Actos oficiales en el departamento de Lavalle

El lunes 20, se llevará a cabo el acto protocolar por el aniversario de Lavale. La jornada comenzará a las 8:30 horas con desayuno comunitario y la recepción de autoridades en la explanada municipal. Luego será el acto protocolar, seguido del desfile cívico-militar con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas, clubes y organizaciones sociales.

Durante la semana de los festejos, el público podrá disfrutar de un patio de comidas, espacios de artesanos y emprendedores locales, y talentos artísticos que reflejan la identidad cultural del departamento.

El Intendente Edgardo González y su equipo de gobierno acompañarán esta jornada especial que busca rendir homenaje a la historia y al espíritu de progreso de Lavalle.

Asueto Administrativo para Lavalle

Mediante el Decreto N° 33/25, el Ejecutivo Municipal declaró Asueto Administrativo el lunes 20 de octubre, en el marco de los festejos por el aniversario del departamento.

Para esta jornada se mantendrán las guardias correspondientes a los días feriados, a fin de garantizar los servicios, e invita a las instituciones públicas, comercios y sector industrial a sumarse a esta celebración comunitaria.

Temas
Seguí leyendo

Facundo Ambrossi ganó la 9ª fecha de la temporada de pista y critérium 2025 en Lavalle

Nancy Griffoni en Aconcagua Radio: "Con la SUBE podremos acceder a un montón de beneficios"

El Festival del Lomo en Godoy Cruz volvió a brillar: más ventas, más trabajo y más sabor mendocino

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

El agua como raíz de la historia ambiental de Mendoza: jóvenes recuperan archivos y mapean vulnerabilidades

General Alvear: del vestuario al despacho, el duro cruce entre Merlos y Molero por la Selección de fútbol

En la Ciudad de Mendoza, solo 12 de 42 candidatos a concejales cargaron datos en la plataforma Vota Informado

Elecciones 2025 en Tupungato: estas son las boletas que te encontrarás para votar

LO QUE SE LEE AHORA
La mujer embarazada se encuentra internada en el Hospital Regional Malargüe.
Víctima de 21 años

Salvaje ataque a una joven embarazada en pleno centro de Malargüe

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio civil

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

Una familia requiere en Mendoza 435 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en septiembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Por Facundo La Rosa
La inflación en Mendoza alcanzó el 2,2 por ciento.
Precios

La inflación en Mendoza volvió a superar la nacional, pero la acumulada en el año es menor

Por Facundo La Rosa
Donald Trump a Javier Milei: Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo
Gira Internacional

Donald Trump a Javier Milei: "Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo"

Por Marcelo López Álvarez