Lavalle festeja su 228° aniversario con música, danzas y un gran desfile cívico-militar

El departamento de Lavalle se prepara para celebrar su 228° aniversario con una nutrida agenda de actividades culturales, institucionales y comunitarias , bajo el lema “Nuestra historia, raíz de progreso”. La Municipalidad de Lavalle invita a vecinos y visitantes a participar de los festejos que se llevarán a cabo desde el jueves 16 al lunes 20 de octubre .

El lema que acompaña este nuevo aniversario, “Nuestra historia, raíz de progreso” , refleja la identidad lavallina al destacar sus orígenes y el esfuerzo de su gente, poniendo en valor el encuentro que fortalece el sentido de comunidad.

candidatos Elecciones 2025 en Lavalle: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Cultura y religiosidad Emoción, fe y danzas en una nueva edición de la fiesta patronal de Lavalle

El lunes 20, se llevará a cabo el acto protocolar por el aniversario de Lavale. La jornada comenzará a las 8:30 horas con desayuno comunitario y la recepción de autoridades en la explanada municipal. Luego será el acto protocolar, seguido del desfile cívico-militar con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas, clubes y organizaciones sociales.

Durante la semana de los festejos, el público podrá disfrutar de un patio de comidas, espacios de artesanos y emprendedores locales, y talentos artísticos que reflejan la identidad cultural del departamento.

El Intendente Edgardo González y su equipo de gobierno acompañarán esta jornada especial que busca rendir homenaje a la historia y al espíritu de progreso de Lavalle.

Asueto Administrativo para Lavalle

Mediante el Decreto N° 33/25, el Ejecutivo Municipal declaró Asueto Administrativo el lunes 20 de octubre, en el marco de los festejos por el aniversario del departamento.

Para esta jornada se mantendrán las guardias correspondientes a los días feriados, a fin de garantizar los servicios, e invita a las instituciones públicas, comercios y sector industrial a sumarse a esta celebración comunitaria.